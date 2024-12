Nel Milleproroghe il “perdono” ai no vax 

Multe ai no vax annullate. Proroga dello scudo erariale. Ma anche più tempo alle imprese per mettersi in regola con l'obbligo di assicurarsi contro le catastrofi e un altro anno per poter stipulare contratti a tempo oltre i 12 mesi con causali meno rigide. Sono solo alcuni dei rinvii in arrivo con il decreto Milleproroghe, il tradizionale appuntamento di fine anno per spostare i termini di norme e versamenti.

Le correzioni

Il decreto è stato approvato ieri dal Consiglio dei ministri, preceduto da un vertice a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza, dedicato alla manovra (era presente anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti). Sono stati concordati, come spiega una nota congiunta, «alcuni aggiustamenti, in particolare sulle priorità della manovra: imprese, famiglie e sanità».

Quali saranno le correzioni, si capirà meglio oggi: quel che invece è già nero su bianco è il Milleproroghe, che spazia dalla Pubblica amministrazione alla salute, dal turismo alla giustizia. Un provvedimento, rivendicano dal Governo, molto più snello del passato e approvato con un anticipo mai registrato prima. Nell'ultima bozza circolata spunta a sorpresa lo stop definitivo alle multe di 100 euro comminate a chi non ha ottemperato l'obbligo vaccinale durante la pandemia Covid. Ma non solo. Viene anche previsto l'annullamento delle sanzioni già irrogate, l'estinzione dei giudizi pendenti e il rimborso delle somme pagate anteriormente. La norma, che nella bozza appare ancora in forse, sotto «valutazione del Mef», viene poi confermata da fonti di governo.

Le altre misure

Arriva anche la proroga di quattro mesi (dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025) dello scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. Una misura introdotta in via eccezionale nel periodo pandemico e più volte prorogata per porre un rimedio alla paura della firma.

Tra le proroghe più attese dalle imprese c'è sicuramente lo slittamento di tre mesi, fino al 31 marzo, dell'obbligo di assicurazione anti-catastrofi. Arriva anche la possibilità di usare per un altro anno la norma che consente di stipulare contratti a termine più lunghi di 12 mesi. Sarà inoltre attivo per un altro anno il Fondo di garanzia per le Pmi. Sulla sanità, esteso fino a fine 2025 lo scudo penale per i medici, che limita la responsabilità penale ai soli casi di dolo e colpa grave in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

RIPRODUZIONE RISERVATA