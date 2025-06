Nel mercato in agonia non funziona neanche l’aria condizionata 

Il caldo e lo sconforto sono due nemici feroci. Al mercato civico di Sant’Elia sono rimasti solo tre boxisti, su 30, che non hanno intenzione di alzare bandiera bianca e abbandonare quella che dovrebbe diventare l’Emporio della solidarietà grazie a un accordo tra il Comune e la Diocesi. Da Pasqua tre concessionari, accettando l’offerta del Comune, si sono trasferiti a Is Bingias, a Pirri. Marco Mantega gestisce da 27 anni una salumeria al box 40 ed è stato protagonista di mille battaglie per dare una dignità al mercato. «Va male, malissimo, il mercato è in abbandono da anni, la manutenzione ordinaria è un lontano ricordo. Non funziona neanche l’aria condizionata».

La desolazione

Al primo piano dell’edificio di via Raimondo Carta Raspi al caldo torrido di questi giorni si aggiungono i motori dei frigoriferi. Pochi ma sufficienti per infiammare l’aria che neanche le porte aperte riescono a stemperare. Mantega cerca di resistere con un ventilatore puntato alle spalle. Poco per lui, figuriamoci per eventuali clienti. «Siamo abbandonati, abbiamo segnalato il mancato funzionamento dell’aria condizionata all’assessore, al dirigente e al direttore. Nessuno ci ha risposto, abbiamo solo saputo che non è in funzione perché non sono state eseguite le opere di sanificazione. Un’operazione di pochi minuti». Siete gli ultimi tre sopravvissuti perché non accettate la proposta e vi trasferite a Is Bingias? «La proposta del Comune è offensiva», ribatte Mantega. «L’unica agevolazione sarebbe la conservazione del canone dimezzato sino all’anno prossimo». Il boxista fa due conti. «Io pago 125 euro al mese, mentre a Pirri la spesa mensile è di 250 euro. In soldoni, risparmierei appena 2.200 euro, troppo poco per coprire le spese di trasferimento e l’acquisto di nuova attrezzatura. Nel 2024 ho vinto la concessione per 10 anni, se non cambiano le condizioni, resto qui. Eppure – aggiunge – con quello che spendono in un mese per i costi di gestione ci pagherebbero molti traslochi».

I dubbi e i costi

L’assessore alle Attività produttive Carlo Serra annuncia che già questa settimana il prblema dell'aria condizionata potrebbe essere risolto. «La ditta incaricata alle manutenzioni sta procedendo alla pulizia e attivazione delle macchine di climatizzazione in tutti i mercati, comprese quindi anche quelle del mercato di Sant’Elia». Ha ancora senso tenere aperto Sant’Elia? «L’Amministrazione comunale sta facendo le sue valutazioni. Attualmente sono presenti al mercato tre operatori, due dei quali di circa ottant’anni di età, che al momento non ci risulta abbiano coinvolto qualcuno nel subentro nell’attività». Quanto costa tenere aperta la struttura? «Il Comune sostiene costi pari a 330.000 euro all’anno per il mercato di Sant’Elia, a fronte di soli 6.000 euro di entrate. Dobbiamo valutare se sia corretto che il Comune spenda 110.000 euro a testa per ciascuno di questi operatori o se destinarli ad altri scopi: si tratta di un milione nel triennio».

I boxisti giudicano non soddisfacenti le agevolazioni proposte per un trasferimento a Is Bingias. «Il nostro obiettivo è quello di garantire alle imprese la continuità lavorativa», ribatte l’assessore alle Attività produttive. Nella struttura di Sant’Elia non vi è un passaggio di clienti sufficiente per essere economicamente vantaggioso, sia per gli operatori che per l’amministrazione. Lo dimostra il fatto che il numero dei concessionari si è ridotto costantemente e inesorabilmente nel tempo. Per questo motivo abbiamo previsto una misura di riduzione del canone per i concessionari che scelgono di trasferirsi in altri mercati, una misura pensata per venire incontro agli operatori. Questa opportunità è stata già colta da tre concessionari che oggi stanno lavorando con nuovo slancio nel mercato civico di Is Bingias. Ci auguriamo – conclude Serra - che anche gli altri tre concessionari rimanenti a Sant’Elia possano seguire la stessa strada dei colleghi».

