Nel Mediterraneo 26mila morti in 10 anni 

Crotone. Il numero continua a salire e tocca ormai quota 26mila in dieci anni. Già 225 nel solo 2023, calcolando quelli del naufragio di oggi davanti alle coste crotonesi. Erano stati 2.406 nel 2022. Sono le vittime dei viaggi della speranza. Migranti partiti dall'Africa e dall'Asia col sogno di raggiungere l'Europa. Ma annegati durante la traversata, prima di toccare terra. A volte a pochi metri dalla meta. Come è accaduto per l'ultimo barcone partito dalla Turchia. E il Mediterraneo diventa così un vero e proprio cimitero che inghiotte i corpi senza più restituirli per la sepoltura o l'identificazione. È l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) a tenere il conto delle vittime. E c'è evidenza che molti naufragi restano “invisibili” sfuggendo così al conto dell'Oim. Il numero delle tragedie è dunque sottostimato. Proprio dalla Turchia, da Smirne, era partito il barcone affondato in Calabria. E da quell'area proviene circa il 20% degli arrivi in Italia. I trafficanti turchi utilizzano barconi in legno di più grandi dimensioni rispetto a quelli che partono da Libia e Tunisia, ma anche barche a vela. Il viaggio è infatti più lungo. L'Unione Europea ha concesso 6 miliardi di euro alla Turchia per fermare il flusso di migranti che arrivavano in Europa via terra, dai Balcani.

