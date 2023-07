nel medagliere è trionfo italiano 

L'Italia chiude i Giochi Europei 2023 con 100 medaglie: un numero tondo che racchiude il successo della spedizione azzurra in Polonia. 35 ori, 26 argenti e 39 bronzi, per un bottino complessivo che è quasi il doppio di quello della Spagna, seconda con 57 podi (di cui 21 ori, 17 argenti e 19 bronzi). «Semplicemente fantastici! L'Italia Team ha onorato al meglio il proprio Paese, vivendo da protagonista i Giochi Europei di Cracovia 2023», il commento del presidente del Coni, Giovanni Malagò. «Le atlete e gli atleti azzurri hanno dominato il medagliere per numero di ori e di medaglie».

Con la cerimonia finale si chiude quindi «un'edizione storica, da record, in cui lo sport italiano ha dimostrato ancora la volta la propria forza, in tutte le discipline». Non solo 100 medaglie, ma anche 11 carte olimpiche per il 2024. «La strada verso Parigi è tracciata e l'Italia si avvicina a questo traguardo con la consapevolezza delle proprie potenzialità e l'obiettivo di regalare ancora tante gioie ai propri sostenitori», conclude Malagò.

