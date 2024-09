«Nel Marghine non c’è posto per gl impianti» 

Contrari alla speculazione energetica e ad ogni imposizione dall’alto ma favorevoli alla transizione energetica controllata dai sindaci e dalle comunità locali. Questa è la posizione di diversi sindaci del Marghine, che hanno partecipato all'incontro organizzato dal Comitato Coro e Bentu, per la difesa del territorio e contro la speculazione energetica. “Energia e ambiente in Sardegna”, il tema della conferenza dibattito che si è svolto nel centro polifunzionale di Borore, dove sono intervenuti il medico Domenico Scanu dell'Isde, Stefano Lavra dell'Isre, Michele Zuddas, avvocato, Alessandro Porcu, sindaco facente funzioni del Comune di Borore, Fiorenzo Caterini, antropologo e scrittore, Giuseppe Caddeo, dell'associazione apistica "Apiaresos". Tanta la partecipazione dei sindaci del territorio, alcuni dei quali sono intervenuti, come la sindaca di Noragugume, Rita Zaru e la sindaca di Birori, Silvia Cadeddu, la quale ha detto che nel suo territorio non esistono aree idonee. Il sindaco facente funzioni di Borore Alessandro Porcu, ha detto che l'esito dell'incontro sarà riferito alla presidente della Regione, Alessandra Todde. «L'assemblea si è espressa nettamente contro la speculazione energetica- dice Porcu- ma siamo d'accordo per la transizione energetica controllata, che deve vedere protagonisti i Comuni, per creare le cosiddette Comunità Energetiche. Se non ci sarà una ricaduta positiva ci opporremo». Aree idonee nel Marghine? Lo ha detto esplicitamente la sindaca di Birori, Silvia Cadeddu, affermando che in questo territorio non esistono aree idonee.

