Nel Mare nostrum di Time in jazz 

Musiica e tanto altro. Oggi nuovi eventi a Time in jazz, il festival diretto da Paolo Fresu, che fino a sabato vive la sua trentottesima edizione tra Berchidda e gli altri centri e località del nord Sardegna che fanno parte del suo circuito.

Heritage

Si comincia alla cattedrale dell'Immacolata di Ozieri alle 11, con il progetto Heritage di Bebo Ferra, uno dei più noti chitarristi jazz del panorama nazionale, con l’esperto violoncellista Salvatore Maiore; in questa produzione originale di Insulae Lab e Time in jazz. Alle 18, il festival fa tappa ad Alà dei Sardi: l'area intorno alla chiesa di San Francesco accoglie Stefania Tallini, pianista, compositrice e arrangiatrice, e il trombettista, compositore e arrangiatore Franco Piana, anche lui figura di rilievo nella scena nazionale della musica improvvisata. In serata, a Berchidda, l’energia dei Mefisto Brass condurrà il pubblico a un nuovo appuntamento del FestivalBar, la rassegna che ogni sera anima un diverso bar del paese: alle 20 al bar KataLeya sarà nuovamente di scena Gold Mass, autrice e produttrice di musica elettronica new trip hop, dance e techno.

Mare Nostrum

Alle 21.30 riflettori accesi sul palco di piazza del Popolo - e tutto esaurito - per il padrone di casa, Paolo Fresu insieme al fisarmonicista francese Richard Galliano con il quarto capitolo del progetto Mare Nostrum, in questa occasione con Danilo Rea al pianoforte in sostituzione del titolare Jan Lundgren. Iniziato nel 2005 come un esperimento, Mare Nostrum si è sviluppato e consolidato nei successivi vent'anni in una delle formazioni più caratteristiche della scena europea, riunendo tre musicisti dalla melodia raffinata, sperimentatori visceralmente legati alla loro tradizione musicale e al mare, simbolo centrale ma anche richiamo della vita personale di ciascuno. In vent'anni di attività Fresu, Galliano e Lundgren hanno affinato un'intesa profonda, tenendo centinaia di concerti e pubblicando tre album acclamati. Con "Mare Nostrum IV", uscito lo scorso marzo, il viaggio prosegue con dodici brani che fondono malinconia nordica e calore mediterraneo. Un mare di emozioni condivise, un'utopia sonora che celebra l'incontro, il dialogo, la bellezza e il piacere del suono puro, prerogative che c’è da attendersi dal concerto di oggi con Danilo Rea al pianoforte, degno sostituto di Jan Lundgren per una sera.

Time after time

Al termine, l'ultimo appuntamento di Time After Time, lo spazio giornaliero post concerto nella piazzetta accanto al palco centrale, proporrà "From Insula to Insula (playing Bjork)", un incontro all'insegna della sperimentazione sonora tra la musicista cantante e compositrice oristanese Marta Loddo-mumucs e l’organettista Pierpaolo Vacca. A chiudere la serata in musica dj Renton con il suo “A not necessary mix”. (red. cult. )

RIPRODUZIONE RISERVATA