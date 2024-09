«Nel mare di Pula non c’è spazio per le pale» 

A Pula non c’è nessuna area idonea all’installazione degli impianti eolici. Lo dichiara il sindaco Walter Cabasino, in accordo con l’amministrazione comunale, nella lettera indirizzata alla presidente della Regione Alessandra Todde, che ha chiesto a tutti i sindaci di indicare le aree idonee, presenti nel proprio territorio, per l’installazione delle pale eoliche.

Il primo cittadino ribadisce il proprio disappunto alla possibilità di reperire aree adatte nel territorio di Pula: «Come già è stato rimarcato più volte, la realizzazione di un parco eolico nella zona di Nora avrebbe delle conseguenze negative sulla costa, mettendo a rischio i beni paesaggistici e culturali della splendida cittadina del sud Sardegna».

I cittadini si schierano contro la speculazione energetica, e il Comune di Pula afferma di aver raccolto oltre mille firme a favore della proposta di legge “Pratobello 24”. «Dai nostri uffici è stata fatta una ricognizione delle aree idonee per ospitare le pale eoliche – dice il sindaco Walter Cabasino – Abbiamo riscontrato che non c’è nessuna zona nel nostro territorio adatta al loro posizionamento. Rimane sempre l’interrogativo sulle pale eoliche a mare. Nella recente riunione recente con la presidente Todde, dove sono stati convocati anche i comuni limitrofi a Pula, ho rimarcato che gli impianto offshore creerebbero un danno paesaggistico anche a terra. Sarebbero visibili di giorno e di notte con una linea di luci che richiamano le zone industriali, ed è ciò che non vogliamo». (f. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA