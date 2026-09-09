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10 settembre 2026 alle 00:18

Nel mare di Gallura hanno navigato 19 miliardi di dollari 

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La più grande è Blue, con i suoi 160 metri e 900 milioni di dollari, e poi ci sono A+, 147 metri e 400 milioni, e Luminance, 145 metri e 500 milioni, avvistate quest'estate nel mare della Gallura. Da giugno ad agosto, oltre 3.176 mega yacht hanno solcato le acque galluresi, con un incremento di quasi il 10 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I dati sono stati elaborati e diffusi ieri dal Centro Studi del Cipnes Gallura, durante il Cannes Yachting Festival, nell'ambito della presentazione del Piano di internazionalizzazione dell'Industria nautica in Sardegna. E se la Costa Smeralda, con concentrazioni elevate nelle baie Cala di Volpe e Pevero e nella marina di Porto Cervo, rimane la regina indiscussa del turismo nautico di lusso, la presenza di panfili di lunghezza superiore ai ventiquattro metri comincia consolidarsi in tutta la Gallura costiera, da Cannigione a San Teodoro, passando per Olbia e Golfo Aranci.

Rispetto al 2025, cresce il numero di grandi yacht a Cannigione del 19 per cento, contandone 1.300, a Olbia del 16 per cento con 1.305 panfili e nell'area di Tavolara del 13 per cento con 1.638 yacht. Su tutte regna La Maddalena, con 2.866 superyacht che hanno visitato il suo arcipelago, seguita dalla Costa Smeralda con 2.581 barche e da Porto Rotondo con 2.285. Della flotta che ha solcato i mari galluresi, il Centro studi ne ha profilato 291: lunghezza media 61 metri, tra cui nove di 120 metri. Sommandone il valore, nelle acque della Gallura hanno navigato almeno 19 miliardi di dollari: 56 yacht hanno un valore stimato di 100 milioni e 17 di almeno 250. Armatori con patrimoni personali che, sommati, sfiorano 1.433 miliardi di dollari, quelli più consistenti sono concentrati negli Stati Uniti con 468 miliardi di dollari, seguiti dai proprietari provenienti dagli Emirati Arabi e dalla Francia mentre l'Italia rappresenta il 4,3 per cento con 62 miliardi, occupando il quinto posto e il secondo per numero di imbarcazioni.

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