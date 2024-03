Nel M5S il caso Desirè Manca: quasi novemila preferenze ma lontano dai posti più ambiti 

Nessuno ha fatto come lei: quasi novemila preferenze. Desirè Manca - rieletta a furor di popolo consigliera regionale del M5S – non chiede nulla, ma chiunque sa che nella maxi trattativa per la formazione della Giunta e l’indicazione del presidente dell’Assemblea non si potrà non tenere conto di quel pacchetto di voti.

Se ne devono essere accorti anche a Roma, dove Manca è stata convocata ieri per un incontro con i vertici del partito. Massimo riserbo sulle ragioni. Tra le ipotesi: la proposta di un ruolo più importante all’interno del partito. Magari a compensazione del fatto che, a questo giro, la consigliera potrebbe rimanere senza posizioni di rilievo.

I desiderata

Manca non chiede nulla ma i bene informati raccontano che sarebbe molto interessata alla presidenza del Consiglio regionale, posto al quale sembra ormai destinato il segretario del Pd Piero Comandini: la presidenza spetta in genere a un consigliere indicato dal primo partito della coalizione, in questo caso il Pd. Inoltre, suscita molte perplessità l’ipotesi di una governatrice e una presidente dell’Assemblea dello stesso partito.

Anche se i precedenti non mancano: tre legislature fa Ugo Cappellacci era governatore e Claudia Lombardo presidente del Consiglio. Ma in quel caso Forza Italia era il primo partito. Stesso discorso per i cinque anni successivi, con Francesco Pigliaru governatore (ma solo alla fine della legislatura prese la tessera del Pd) e Gianfranco Ganau nell’Assemblea.

D’altra parte, Desirè Manca non sembra particolarmente interessata a far parte della Giunta. Nei cinque anni appena trascorsi ha molto lavorato sul fronte della sanità, spesso contestando duramente l’operato dei due assessori Mario Nieddu e Carlo Doria. Ma, secondo quanto trapela, non sarebbe disposta a tutto pur di fare l’assessore alla Sanità. E se non è interessata a questa casella, ancora meno lo sarebbe alle altre. Quindi, difficilmente farà parte della Giunta.

Resta l’ipotesi della presidenza in una delle commissioni permanenti, magari proprio la Sanità. Di sicuro un ruolo a lei più adatto che non le impedirebbe di fare ciò che le piace di più, e cioè il lavoro d’Aula. Va detto, però, che la guida di un parlamentino sarebbe troppo poco per l’eletta che ha preso più voti di tutti nell’Isola. Ecco perché in queste ore continuerà a insistere sulla presidenza dell’Assemblea. Sogno che si potrebbe avverare solo in caso di corto circuito nel Pd. Cioè, solo se i dem, anche per convenienza, preferissero rinunciare al posto più importante in Consiglio in cambio di garanzie sugli assessorati che intendono controllare.

I rapporti

Secondo alcune indiscrezioni, Desirè Manca non si dovrebbe tanto preoccupare del Pd. Cioè, il suo peso elettorale sarebbe più difficile da digerire soprattutto all’interno del suo partito, anche se – va detto – durante tutto il periodo della campagna elettorale i suoi rapporti con la presidente in pectore Alessandra Todde sono sembrati ottimi. Resta da capire il motivo reale della convocazione romana. (ro. mu.)

