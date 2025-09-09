VaiOnline
Portoscuso.
10 settembre 2025 alle 00:22

Nel lungomare torna la fiera del Sud Ovest 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Portoscuso è tutto pronto per la fiera del Sud Ovest, un appuntamento classico dell’estate portoscusese, organizzato dal Comune e finanziato dalla Regione.

Quest’anno è cambiata la collocazione temporale, per la prima volta la fiera si svolgerà a settembre, il 13 e il 14. Sul lungomare di Portoscuso sarà un susseguirsi di stand espositivi di artigianato, arte, enogastronomia. Primo giorno sabato: alle 16 saranno aperti gli stand e l’area giochi per i bambini, e inizieranno le visite guidate alla motovedetta della Guardia Costiera e le visite di gruppo alla tonnara Su Pranu con le guide dell’associazione Sa Fabbrica. Alle 18 apriranno i punti ristoro mentre alle 18,30 è prevista l’inaugurazione ufficiale della fiera alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, con il gruppo folk Sa Turri e la banda musicale Ennio Porrino, il presentatore sarà Giuliano Marongiu. Alle 21,30 sul palco del lungomare salirà Iva Zanicchi con la sua orchestra. Domenica un altro giorno di esposizione a Portoscuso con tutte le eccellenze in vetrina. Gli stand espositivi apriranno alle 10,30 mentre dalle 12 saranno attivi i punti ristoro. Per le 21, sul lungomare, è previsto lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi a cui seguirà, alle 22,30, lo spettacolo dei fuochi d’artificio. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Intervista

«Io ballo tutti i giorni Sanità? Accetterei se me lo chiedessero»

Desirè Manca: è un settore fragile e importante ma sto bene anche all’assessorato al Lavoro 
Roberto Murgia
Energia

La rivolta dei sindaci contro le speculazioni: «Dobbiamo crescere»

Radica: «Nell’Isola hanno aderito 14 Comuni Un aiuto in Parlamento? Per ora solo silenzio» 
Lorenzo Piras
Aerei

Continuità territoriale, Salvini firma il decreto Il bando è più vicino

Il Governo dà il via libera al nuovo schema Attesa la pubblicazione sulla Gazzetta europea 
Migranti

Ondata di sbarchi nel Sulcis

Un centinaio di arrivi nelle coste di Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco e Teulada 