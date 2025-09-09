Nel lungomare torna la fiera del Sud Ovest 

A Portoscuso è tutto pronto per la fiera del Sud Ovest, un appuntamento classico dell’estate portoscusese, organizzato dal Comune e finanziato dalla Regione.

Quest’anno è cambiata la collocazione temporale, per la prima volta la fiera si svolgerà a settembre, il 13 e il 14. Sul lungomare di Portoscuso sarà un susseguirsi di stand espositivi di artigianato, arte, enogastronomia. Primo giorno sabato: alle 16 saranno aperti gli stand e l’area giochi per i bambini, e inizieranno le visite guidate alla motovedetta della Guardia Costiera e le visite di gruppo alla tonnara Su Pranu con le guide dell’associazione Sa Fabbrica. Alle 18 apriranno i punti ristoro mentre alle 18,30 è prevista l’inaugurazione ufficiale della fiera alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, con il gruppo folk Sa Turri e la banda musicale Ennio Porrino, il presentatore sarà Giuliano Marongiu. Alle 21,30 sul palco del lungomare salirà Iva Zanicchi con la sua orchestra. Domenica un altro giorno di esposizione a Portoscuso con tutte le eccellenze in vetrina. Gli stand espositivi apriranno alle 10,30 mentre dalle 12 saranno attivi i punti ristoro. Per le 21, sul lungomare, è previsto lo spettacolo di Pino e gli Anticorpi a cui seguirà, alle 22,30, lo spettacolo dei fuochi d’artificio. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA