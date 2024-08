«Nel litorale pochissimi servizi igienici» 

Che i servizi igienici lungo la costa, da Margine Rosso a Geremeas, fossero una rarità, quartesi e turisti lo avevano già denunciato ad inizio stagione. E se è vero che in molti tratti di spiaggia non c’è nemmeno un chiosco, è purtroppo altrettanto vero che anche dove ci sono gli stabilimenti i servizi igienici latitano o sono in balia degli incivili.

È il caso ad esempio di Marina Residence: il chiosco, dotato anche di una terrazza dove potersi ristorare, non ha i bagni nella sua area. Così i gestori, per andare incontro ai frequentatori della spiaggia hanno noleggiato due toilette mobili nel grande spazio parcheggi adiacente alla spiaggia.Di questi però, uno è fuori uso e l’altro è spesso in condizioni tali da sconsigliarne l’accesso.

Come hanno infatti raccontato i frequentatori dell’arenile che hanno spostato le loro proteste anche sul web, l’unico bagno chimico funzionante è sempre intasato da carta, salviette e persino siringhe, tanto da risultare inaccessibile. Insomma è la solita storia di un litorale che da anni deve fare i conti con la mancanza di servizi. A cominciare appunto dai bagni ma anche di punto ristoro che sono praticamente inesistenti in gran parte degli arenili. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA