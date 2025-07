«Nel litorale mancano bagnini» 

«Perché il servizio di salvamento non è ancora iniziato?». A chiederlo con un’interrogazione diretta al sindaco di Villasimius Gianluca Dessì è il gruppo di minoranza “Villasimius Bene Comune”. «Preso atto - scrivono Livio Carboni, Tore Sanna, Luisa Cadoni e Federica Onano – che a tutt’oggi non sono ancora iniziate le attività relative al salvamento a mare nelle spiagge prive di concessioni balneari, il sindaco, il consigliere all’Ambiente e la responsabile dell’Area Marina Protetta chiariscano quali siano i veri e reali motivi per i quali l’importante servizio di salvamento a mare non sia ancora iniziato».

Il primo cittadino rassicura i consiglieri: «Il servizio – chiarisce Dessì - sta partendo proprio in questi giorni, purtroppo oltre alla carenza dei bagnini si è aggiunto anche il fatto che la Regione ha erogato i fondi in ritardo, e cioè lo scorso 10 luglio. Complicato riuscire ad organizzarsi prima. In ogni caso, con ulteriori fondi comunali che vanno ad aggiungersi ai 48mila euro della Regione, il servizio di salvamento andrà avanti sino al 30 settembre». Quattro le postazioni che saranno attivate, così come la scorsa stagione: Fortezza Vecchia, Porto Giunco, Serr’e Moru e Is Traias. (g. a.)

