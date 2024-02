Nel Liscia niente sprechi, risorse abbondanti 

L’anniversario è proprio di questi giorni, il 30 gennaio del 2005 gli ingegneri della commissione tecnica incaricata diedero il via libera al collaudo definitivo dello sbarramento di Calamaiu. Sono passati 19 anni dalla certificazione tecnica che consente l’utilizzo del bacino del Liscia nella sua portata massima, ossia 104 milioni di metri cubi. L’ente che ha ottenuto questo storico risultato è il Consorzio di Bonifica della Gallura, allora soggetto gestore dell’invaso (successivamente passato all’agenzia regionale Enas). La diga venne collaudata, per la portata massima, a distanza di 43 anni dalla conclusione dei lavori. Questo passaggio tecnico, molto complesso e impegnativo per gli invasi artificiali, ora consente di non sprecare milioni di metri cubi d’acqua. L'allarme che annuncia di pochi istanti l'apertura della paratia idromeccanica, suona solo se l’acqua supera il livello 104. Prima del 2005, quando la portata massima consentita era inferiore, grossissimi quantitativi d’acqua finivano in mare. Per lunghi periodi l’invaso è stato una grande pozzanghera di acqua melmosa, quasi inutilizzabile. Con il collaudo la situazione è cambiata. Non solo è sempre stata garantita una riserva idrica strategica, per uso civile e per le necessità del comparto agricolo, ma l’invaso ha anche avuto una valorizzazione di tipo turistico. Sono sorte diverse strutture ricettive e un battello consente una escursione sul lago. Attualmente i milioni di metri cubi invasati sono 75 (lo scorso anno nello stesso periodo erano 83).

