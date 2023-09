Nel letto del Rio Mannu crescono gli alberi 

In alcuni tratti individuare il letto del fiume è praticamente impossibile: alberi alti diversi metri e un muro di canne nascondono alla vista quello che dovrebbe essere il corso del Rio Mannu. Per ripulire e rendere più sicuro il fiume che attraversa Villa San Pietro, i residenti della zona rurale del paese lo scorso anno hanno raccolto delle firme e chiesto al Comune un intervento urgente, ma da allora nulla è stato fatto.

La paura

Giancarlo Fadda vive lungo la strada di Bia monti e ha ancora negli occhi le terribili immagini dell’alluvione di due anni fa che provocò parecchi danni alla sua azienda agricola: «Ancora oggi, quando piove a dirotto, la notte non riesco a dormire. L’autunno è alla porte e questo fiume non viene ripulito da anni: la nostra preoccupazione è che, in caso di piena, alberi e canne possano fare da tappo».

Federico Melis, altro residente aggiunge: «Siamo esasperati, non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma non possiamo vivere con la continua preoccupazione che questo fiume possa straripare. Siamo pronti a scrivere alla Procura e chiedere l’intervento del Genio civile».

Giorgio Spano, un altro residente della zona rurale che si estende lungo il fiume, accende i fari sul rischio incendi: «C’è solo una strada che mette in comunicazione la zona rurale con il centro abitato, se questa fitta vegetazione che si trova sul letto e sulle sponde del fiume dovesse prendere fuoco, le oltre cinquanta famiglie che vivono da queste parti rischierebbero di restare intrappolate. A destare preoccupazione, inoltre, è la situazione sotto il cavalcavia della nuova Strada statale 195, dove il fiume è stato tagliato in due e il rischio che si formi una diga è più che concreto».

Sandro Guiso, un altro residente della zona in cui coesistono aziende agricole a abitazioni, spiega come siano necessari interventi di manutenzione sui canali interni: «Quando piove a dirotto, dalla zona alta di Is fossusu arriva un fiume d’acqua, oltre al Rio Mannu anche i corsi minori andrebbero ripuliti e tenuti sotto controllo».

Il Comune

La sindaca, Marina Madeddu, spiega gli sforzi condotti per richiedere un intervento di pulizia sul fiume del paese: «Negli ultimi due anni abbiamo presentato alla Citta metropolitana più istanze: sino a prima dell’avvento della pandemia era possibile autorizzare i cittadini per il taglio degli alberi presenti sul fiume, e questo permetteva una pulizia costante. Prima di Ferragosto sono stati finalmente appaltati i lavori di sistemazione dell’alveo del fiume, e questa settimana verrà firmato il contratto: gli interventi cominceranno molto presto».