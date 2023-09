Nel letamaio delle ex Fornaci Picci 

Uno stormo di cornacchie dall’alto di uno dei caseggiati sembra quasi sorvegliare chi entra e chi esce da quelle che un tempo erano le Fornaci Picci, l’ex fabbrica di mattoni in via Brigata Sassari.

Perché qui, dove ormai resta spazio solo per il degrado, il via vai è continuo. Gli incivili arrivano a tutte le ore in questo angolo di città abbandonato a se stesso, per scaricare di tutto, dagli ingombranti alle betoniere. Senza sforzo e senza fatica, perché l’ingresso è aperto a tutti.

Discarica h24

Stai facendo lavori di ristrutturazione e vuoi liberarti delle macerie? Vuoi gettare via abiti usati o giochi che ai bambini servono più? Niente di più semplice: carichi tutto, sali in macchina e lanci la spazzatura tra forni e corridoi. Perché tanto il cancello che impediva l’accesso non c’è più da tempo e nessuno ha mai pensato di sostituirlo o almeno di mettere qualche barriera che neghi l’ingresso a camion e auto. In attesa degli annunciati lavori che dovrebbero far rinascere il polo industriale con alloggi popolari e servizi per la città compresi spazi per le associazioni di volontariato, attività culturali e di spettacolo, il mostro di cemento è un letamaio.

Il degrado

A pochi passi dalla fermata del pullman, quasi al confine con Quartucciu, ad accoglierti sulla destra ci sono subito un’auto e una betoniera inceneriti. Ti spingi un po’ oltre ed ecco il disastro: montagne di macerie, zainetti per la scuola, pneumatici. Qualcuno si deve anche essere sbarazzato della spesa andata a male perché ci sono anche barattolini di capperi, olive, sottaceti e una distesa di gusci di capesante. Più defilato uno slip da donna. Tutto questo tra casupole e travi pericolanti che potrebbero crollare da un momento all’altro.

E pensare che qualche anno fa quando era stato portato avanti l’intervento di bonifica dell’amianto era stato pulito tutto compresi 40 chili di siringhe. Una situazione al limite che indigna i cittadini, soprattutto quelli che quella fabbrica di mattoni l’anno conosciuta funzionante e in piena attività.

La rabbia

«Le Fornaci sono una discarica a cielo aperto» commenta Paolo Sollai 76 anni, «ed è pauroso che esista a Quartu a pochi metri dal centro, una cosa del genere». Soluzioni? «Almeno rimettono il cancello per vietare l’accesso o fare anche un muro di mattoni. Non so ma in qualche modo devi impedire questo scempio. Io Le Fornaci me le ricordo bene. Dovevo persino lavoraci portando i mattoni nel forno con il trattorino. Poi non mi ricordo perché non se ne fece niente». Anche Marinella Carta 72 anni è dispiaciuta: «Mi ricordo quando erano attive e adesso sono una tristezza. Dovrebbero almeno recintare e pulire e mettere le telecamere in attesa dei lavori. Mettono le multe a noi cittadini se mettiamo una busta di carta nella plastica e poi permettono questa vergogna».

RIPRODUZIONE RISERVATA