Nel Kite ai Giochi un po’ di Sardegna 

C’è un italiano (quasi sardo...) sul podio del Campionato Europeo Formula Kite, concluso a Los Alcazares in Spagna. Un appuntamento fondamentale per strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, che ha visto impegnati ben 137 atleti di 39 nazioni. Con un terzo posto (che in effetti vale l’argento perché il vincitore assoluto è di Singapore), il pesarese Riccardo Pianosi ha vinto la sfida col compagno di squadra Lorenzo Boschetti. Pianosi, 19 anni, talentuoso atleta della Marina Militare, è sempre più sardo: da anni ha scelto l’Isola come seconda casa per allenarsi grazie alle infinite possibilità di spot con condizioni meteo diverse e di regate ad alto livello. Sarà verosimilmente lui a rappresentare l’Italia a Marsiglia nelle regate olimpiche, assieme a Maggie Pescetto nel kite femminile. Ai Giochi la bandiera dei Quattro mori sarà tenuta alta nella classe IQFoil da Marta Maggetti, che fu quarta nella Rs:x a Tokyo 2020, già indicata dalla Fiv un mese fa.

Direttore a Marsiglia

Per il debutto assoluto della disciplina nel programma olimpico, World Sailing ha nominato course representative delle gare del kitefoil e IQFoil - una sorta di direttore d'orchestra del programma in mare, con responsabilità della scelta dei tempi e direzione di gara - Mirco Babini, unico italiano, anzi sardo come lui stesso tende a sottolineare. «È un grande onore», dice, «questo risultato viene da molto lontano, da oltre 12 anni di lavoro, dedizione e collaborazione, con la Fiv che è un riferimento importante e tanto lavoro anche con World Sailing nello sviluppo delle nuove discipline in foiling, essendo stato uno dei primissimi a praticarle da specialista delle high performance ».

Lo sviluppo e tantissima attività di allenamento che si sono susseguite negli anni oltre ai periodi invernali di allenamento a Cagliari di tante nazionali da tutta Europa, Usa e Asia hanno reso la Sardegna un luogo eletto per lo svolgimento delle discipline foil.

