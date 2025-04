Nel gruppo italiano anche un 49enne 

Sono diciannove i cardinali provenienti dall’Italia, con meno di 80 anni, che parteciperanno al prossimo Conclave per scegliere il successore di Bergoglio. Tra loro, secondo l’elenco costruito con l’aiuto di Chatgpt, alcuni nomi molto noti e altri meno.

Ecco alcuni dei cardinali italiani che entreranno in Conclave: Pietro Parolin (70 anni) – Segretario di Stato Vaticano, noto per la sua esperienza diplomatica. Matteo Maria Zuppi (69 anni) – Arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Marcello Semeraro (73 anni) – Prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi. Augusto Paolo Lojudice (56 anni) – Arcivescovo di Siena. Mauro Gambetti (55 anni) – Vicario Generale per la Città del Vaticano. Pierbattista Pizzaballa (60 anni) – Patriarca latino di Gerusalemme. Roberto Repole (58 anni) – Arcivescovo di Torino. Baldassarre Reina (53 anni) – Vicario Generale della Diocesi di Roma. Fabio Baggio (59 anni) – Sottosegretario del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Giorgio Marengo (49 anni) – Prefetto Apostolico di Ulan Bator, Mongolia, il più giovane tra i cardinali italiani, anche se il record per quanto riguarda l’età più bassa spetta al porporato Mykola Bykoc, 45 anni compiuti a febbraio, ucraino. Ci sono poi Angelo De Donatis (70 anni) – Vicario Generale per la Diocesi di Roma. Francesco Montenegro (78 anni) – Arcivescovo emerito di Agrigento. Giuseppe Petrocchi (76 anni) – Arcivescovo de L’Aquila.

