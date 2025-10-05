Nel gp d’Indonesia spunta Aldeguer Marc Marquez ko 

ManDalika. L'incidente che ha coinvolto Marc Marquez e Marco Bezzecchi dopo poche curve del GP di Indonesia ha in parte oscurato la prima vittoria di Fermin Aldeguer, 20enne pilota del team Gresini-Ducati. Rookie in MotoGp, nativo di Murcia, é il secondo più giovane in top-class (20 anni e 6 mesi), dietro Marquez, che nel 2013 ad Austin aveva 20 anni e 2 mesi. Podio di Mandalika tutto spagnolo, con il secondo posto di Pedro Acosta (Ktm) ed il terzo di Alex Marquez, compagno di squadra di Aldeguer.

Giornata nera per la Ducati ufficiale che, perso subito il neo campione del mondo, ha poi seguito la gara nelle retrovie di Francesco Bagnaia, terminata al nono giro con una scivolata, mentre arrancava in ultima posizione. La “magia” che lo aveva riportato al successo in Giappone é svanita rapidamente. «Stare sul podio é bello, ma con questo caldo non me lo sono goduto», ha scherzato a Sky Aldeguer. «Sono contentissimo, non so che dire, penso che questa vittoria mi dà extra motivazioni per credere di più in me», ha aggiunto.

Al via Bezzecchi ha rovinato la pole con un'esitazione costatagli diverse posizioni. Così é nato il tamponamento ai danni di Marc Marquez. Nella foga di recuperare, il pilota dell'Aprilia - sabato vincitore della sprint, davanti ad Aldeguer - ha sbagliato le misure in frenata, finendo addosso allo spagnolo. I due sono rotolati nella ghiaia e Marc ha faticato a rialzarsi: microfrattura alla clavicola destra, ma si temono problemi di altro genere. «Bisogna capire se il legamento della clavicola é rotto o lussato», ha spiegato lo stesso Marquez.

Ordine d'arrivo : 1. Fermín Aldeguer (Spa, Ducati-Gresini) 41'07”651, 2. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 6"987, 3. Alex Marquez (Spa, Ducati) a 7"896 4) Brad Binder (Saf, Ktm) a 8”901, 5. Luca Marini (Ita, Honda) a 9”129, 6. Raul Fernandez (Spa, Aprilia) a 9”709, 7. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) a 9”894, 8. Franco Morbidelli (Ita, Ducati) a 10"087, 9. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) a 10”350, 10. Alex Rins (Spa, Yamaha) a 13"223.

Mondiale piloti : 1) Marc Marquez (Spa, Ducati) 545 punti, 2. Alex Marquez (Spa, Ducati) 362, 3. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 274, 4. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 254, 5. Pedro Acosta (Spa, Ktm), 215, 6. Franco Morbidelli (Ita, Ducati-VR46) 207, 7. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) 191 8. Fermín Aldeguer (Spa/Ducati) 181.

