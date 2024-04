Nel girone infernale di via Cannas 

Più che un tratto del Cammino di Santa Barbara, e area adiacente al nascente parco dal progetto milionario, via Cannas, a Carbonia, sembra un mini girone dantesco: fogna a cielo aperto, rifiuti, erbacce, incuria.

Il percorso

Nel suo tratto iniziale, è una strada con bitume nuovo di zecca, ma già smantellato da nuovi lavori di Abbanoa. Per certi versi ha del paradossale quel che succede lungo l’omonimo fiume ai bordi del quale sono in corso (a rilento) i lavori di riqualificazione. Ai lati del ruscello sta nascendo un parco, ma chi arriva in zona per seguire il sentiero del Cammino Santa Barbara (il cui logo compare ai piedi di una scalinata ma è coperto dalle erbacce) si affaccia su uno spettacolo indecoroso: «Abbiamo cercato in tutti modi di segnalare i problemi al Comune con Pec e foto – afferma Gianluca Casu, medico, residente in uno dei palazzi che si affacciano sul viale – sappiamo che poco oltre il perimetro dei palazzi tutto è di pertinenza del Comune tant’è che diversi anni quando qualche residente si mise in proprio a pulire la zona, arrivarono i vigili urbani». Controversa anche la questione della scalinata che porta a viale Arsia: «Dopo un incidente e una causa legale – ricorda – emerse ufficialmente che era una servitù pubblica di passaggio al punto che il Comune ha realizzato passamano e illuminazione, quindi perché è in stato di abbandono? E perché non si risolve il problema dei tombini fognari fuori norma e nascosti dalle erbacce da cui provengono odori malsani?». Alla cura della scalinata infestata da erbacce e rifiuti (infrastruttura diventata importante perché collega via Cannas a viale Arsia) non ci pensa nessuno: «Tempo fa – dice Gemma Casu, titolare di una palestra - ho provveduto io stessa con altri residenti o conducenti di attività che si affacciano sulle scale: ma non possiamo sempre farlo noi».

L’asfalto

Mesi fa i residenti di via Cannas (e non solo) hanno gioito assistendo alla totale bitumazione di una strada che era costellata di buche da decenni. L’intervento è costato decine di migliaia di euro ma ora la strada è di nuovo rattoppata, «Una settimana fa Abbanoa ha smantellato un pezzo d’asfalto per un intervento e la riparazione integrale non c’è stata - contesta Giovanna Piras, residente - davvero possibile che non ci si potesse mettere d’accordo in anticipo? E perché lasciar passare tempo prima di riparare lo scavo in modo decente?». Il Comune ha approvato un regolamento che permette di incamerare le fidejussioni di enti o privati che ritardano i ripristini stradali (ancora presenti un po’ dappertutto gli scavi della fibra ottica). «Per quanto riguarda lo scavo Abbanoa – spiega l’assessore alle Manutenzioni Giuseppe Casti – c’era una perdita importante e l’ente sistemerà il manto in modo serio, sugli altri aspetti legate alle condizioni lamentate, interverremo a breve con risorse già stanziate».

