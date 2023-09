Nel girone infernale dei pazienti della Traumatologia 

«Un giorno ci hanno detto che non c’erano anestesisti, un altro che non era disponibile la sala operatoria: alla fine per operarmi mi hanno dovuto trasferire e Cagliari». Nelle parole di Valeria Rossu, 46enne di Sant’Anna Arresi alle prese con una brutta frattura al ginocchio, riemerge una condizione molto preoccupante all’ospedale Sirai di Carbonia: il girone infernale della Traumatologia, reparto in cui medici e infermieri si dannano l’anima cercando di fare i conti con difficoltà logistiche fuori dal comune.

In corsia

A farne di nuovo le spese sono i pazienti, soprattutto anziani (ma non solo), in modo particolare soggetti a fratture come quelle al femore. E per ovviare alle difficoltà, l’ospedale sta di nuovo ricorrendo ai trasferimenti a Cagliari dei degenti che non riesce ad operare. «Come nel mio caso – rivela Valeria Rossu – ero al Sirai dal 9 settembre con la rotula a pezzi per una caduta ma alla fine due giorni fa è stato deciso il mio trasferimento a Cagliari». Nei giorni scorso Mauro Mancosu, parente di un paziente di Perdaxius ricoverato in attesa da giorni e giorni di un intervento chirurgico, ha anche segnalato lo sconforto per lo stop delle visite serali istituito da quando è iniziata la pandemia. «Non solo i pazienti stanno male per la lunghissima attesa prima di subire un intervento chirurgico – aveva detto a L’Unione Sarda – ma devono anche attendere in solitudine». Pesante l’attesa anche per la 66enne casalinga di Masainas Graziella Casula, ricoverata dal 10 settembre per una patologia al femore: «A mio favore c’era anche una continua raccolta di sangue nell’imminenza dell’operazione, ma l’intervento veniva rinviato». Ha dovuto attendere 13 giorni invece una nonnina di Calasetta, Francesca Mercenaro, 91 anni, femore rotto per una caduta in casa: «È finita sotto i ferri avant’ieri – rivela la nipote Saida – ma nei giorni precedenti ci veniva comunicato che gli interventi saltavano per improvvisa mancanza di anestesisti, oppure di medici, oppure per l’indisponibilità della sala operatoria». Stesso calvario vissuto da Laura Lusci, figlia di Annamaria, 85enne pensionata di Sant’Antioco, a sua volta alle prese con un femore rotto: «Capiamo il disagio dei medici e degli infermieri, ma a queste condizioni è sistematico che vadano a farsi benedire le linee guida che suggeriscono di intervenire entro 48 ore». Lo rimarca anche Paolo Dedoni, medico specialista in Traumatologia: «Naturalmente massima solidarietà agli operatori del reparto di Carbonia – premette – di norma un intervento al femore va eseguito entro 48 ore per evitare, soprattutto nei soggetti già provati, conseguenze e complicanze ad esempio polmonari o l’insorgenza di emboli o le piaghe da decubito».

La Asl

La situazione nel reparto potrebbe peggiorare nelle prossime settimane perché un chirurgo è vicinissimo alla pensione, un altro dovrebbe essere trasferito a Cagliari, e altri tre che erano stati “prestati” dal Cto di Iglesias potrebbero in ottobre tornare alla base. Si profila, salvo aggiustamenti in corso che la dirigenza Asl sta già valutando, uno scenario di questo tipo: solo tre medici in reparto. Difatti la manager Giuliana Campus fa sapere che «ad oggi la situazione del reparto è stata gestita in modo da garantire le sedute operatorie previste attraverso soluzioni organizzative assunte dalla nostra Asl insieme alle equipe di Traumatologia di Carbonia e Iglesias». La dirigenza asserisce che è già impegnata ad adottare le contromisure: «Per far fronte alla futura necessità di sostituzione dei medici che andranno via per pensionamenti o trasferimenti – conclude Giuliana Campus - stiamo già lavorando con Ares allo scorrimento delle graduatorie degli specializzandi».

RIPRODUZIONE RISERVATA