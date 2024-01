Nel gigante di Kranjska Gora Brignone in gara da favorita 

KRANJSKA GORA. Le speranze dell'Italia dello sci per la prima gara del 2024 sono affidate allo slalom gigante donne di oggi a Kranjska Gora, con Federica Brignone che difenderà il pettorale rosso di leader della disciplina. Gli uomini saranno invece ad Adelboden, in Svizzera, anche loro impegnati nel classico gigante elvetico ma con aspettative di successo decisamente più basse dopo un avvio di stagione in tono minore. Poi, uomini e donne, domenica saranno impegnati in slalom speciale. In Slovenia Brignone ci arriva da leader della disciplina, con all'attivo due vittorie e due secondi posti ed un bottino di 400 punti. Una pista congeniale all'azzurra che l'anno scorso fu seconda mentre Sofia Goggia in Slovenia nel 2018 conquistò il suo primo podio in gigante. Ma è soprattutto Marta Bassino ad amare la pista Pofkoren: fece addirittura doppietta nel 2021 e fu seconda e terza nelle edizioni successive.

RIPRODUZIONE RISERVATA