Nel giardino  di Gabriele arriva la luce 

Arriva la luce nel Giardino di Gabriele in via Laconi contro gli incivili che operano col favore delle tenebre. Un provvedimento preso dal Comune dopo le segnalazioni dei residenti: «Ci parlano di ragazzi che tra schiamazzi, lanci di oggetti e quant’altro, disturbano durante la notte. Perciò con una piccola risorsa disponibile si è potuta prevedere e ordinare al gestore dell’impianto di illuminazione pubblica l’installazione di due fari per illuminare il Giardino. Un mezzo per scoraggiare questi cattivi comportamenti, favoriti dall’attuale mancanza di illuminazione. Il lavoro sarà eseguito a breve e intanto abbiamo installato un faro provvisorio», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. Il Giardino è un luogo speciale: «Ricorda le vittime della strada, le pareti sono ornate con colori e scritte che rappresentano i valori più importanti; fu realizzato in un progetto con le scuole», spiega la sindaca Paola Secci. «Per questo è importante preservarlo anche con l’illuminazione».

