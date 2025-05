Nel giardino dello Spazio Pira in mostra fiori, erbe e piante 

Non solo uno spazio interno. La sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari del tutto rinnovata dopo i lavori di ristrutturazione, ha a disposizione anche un giardino immerso nella natura e ad abbellirlo ci pensano anche in questo caso le associazioni.

Da una parte c’è Capelvenere, l’onlus tutta al femminile, che ha realizzato fiori di cartapesta e panno lenci, tutti fatti rigorosamente a mano.Dall’altra parte invece, tra i tavolini colorati, per tutto il mese di maggio, ci sarà la mostra “Froris de domu mia” organizzata dall’associazione Amesm che ha portato una ricca selezione di piante da giardino, di quelle cioè che si possono trovare nei cortili delle case.

«Abbiamo piante, fiori e erbe aromatiche tra le più diverse» spiega il presidente di Amesm Ubaldo Pintus, «dalle margherite alla felce che è una di quelle piante che tutti hanno in casa. E ancora i gerani nelle diverse varietà, sa spina de Cristu, menta, basilico e rosmarino». A fare da guida in questo piccolo spazio che sembra uscito da una favola è lo stesso Pintus che nei prossimi giorni organizzerà visite specifiche dedicate a bambini e adulti e che mira anche a portare gli allevatori di farfalle. «Ogni pianta, ogni fiore, conserva una storia» dice ancora, «abbiamo anche quelle cosiddette straniere, perché non fanno parte del territorio, come quelle europee, tra cui le cactace e le succulente e poi tante erbe grasse». Ci sono anche il timo dei monti del Gennargentu e l’origano urbano, «che viene sempre più usato in cucina».

