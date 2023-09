Nel giardino dell’hospice c’è “L’angolo di Serena” 

Si chiama “L’ Angolo di Serena” il gazebo inaugurato ieri mattina nel giardino dell’hospice della Asl di Cagliari, alla presenza della direzione generale e dei referenti dell’hospice e del Distretto area vasta. Si tratta di un gazebo all'interno del giardino fornito di arredi, fortemente voluto dalla famiglia di una giovane paziente deceduta a gennaio per godere della natura e del sole in qualsiasi periodo dell'anno.

«Ringraziamo di cuore la famiglia di Serena per questa donazione», ha affermato il direttore generale della Asl Marcello Tidore. «Un rifugio completamente immerso e perfettamente integrato nel verde del giardino dell’hospice, per respirare all’aria aperta, per godere sotto il cielo di un po’ di sole o proteggersi dalla pioggia e dal vento e prendersi il proprio spazio come “un rifugio dalla sofferenza”. Siamo certi che questo dono renderà più leggera e confortevole la permanenza delle persone ricoverate in questa struttura».

Per Gabriella Gatto, dirigente medico dell’hospice, «il nuovo spazio è una importantissima testimonianza di generosità di una famiglia che nel dolore della perdita della figlia ha il pensiero rivolto ad altre famiglie, ad altre madri, ad altre figlie che possono in tal modo trovare una piacevole oasi di serenità. Serena resterà sempre nel nostro cuore e nel ricordo di tutti i pazienti dell’hospice».

Sedici posti letto

L’attività dell’hospice si svolge su 16 posti letto, 9 al primo piano e 7 al secondo, ed è in corso di organizzazione l’attività di consulenze domiciliari. Nell’Hospice opera, oltre a tanti volontari, un’équipe multidisciplinare formata da medici, infermieri, psicologo, fisioterapista e operatori sociosanitari. L’hospice di via Jenner, è una struttura residenziale del distretto sociosanitario di Cagliari che garantisce le cure palliative, cioè l’insieme degli interventi assistenziali rivolti sia alla persona malata sia al suo nucleo familiare, finalizzati alla cura attiva e totale dei pazienti la cui malattia di base, caratterizzata da un’inarrestabile evoluzione e da una prognosi infausta, non risponde più ai trattamenti specifici.

Lo stabile della Asl, circondato da un giardino, è composto da un piano terra, destinato in parte alle aree comuni di socializzazione e in parte all’assistenza, mentre i due piani superiori sono occupati dalle stanze di degenza e di svago. L’architettura degli interni, curata in ogni singolo dettaglio, coniuga l’etica del trattamento con l’estetica degli ambienti, in una logica di comfort e di bellezza.

Per i malati e i loro familiari, per chi lavora in Hospice e per chi viene in visita, il giardino fa da complemento alle cure perché è un luogo di armonia e rilassamento: evoca distrazione, compensa lo stress, stimola piacevolmente i sensi. I colori del giardino, i profumi della macchia mediterranea, il percorso nel verde sono ingredienti ideali per allontanare un po’ i problemi, la solitudine e il senso di ritiro dal mondo.

