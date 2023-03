Nel futuro un ospedale di comunità 

«L’assessore Doria - dice il sindaco, Antonio Succu - ritiene necessario, e condividiamo, fare passi avanti nelle tecnologie sanitarie. Si è quindi impegnato a sollecitare Ares nella fornitura della Tomosintesi, una strumentazione necessaria al miglioramento della diagnostica mammografica, così come ritiene non più prorogabile l’acquisizione di una Tac per il distretto sanitario di Macomer. È stato un incontro scevro di fronzoli, fortemente pratico e costruttivo da persona che vuole risolvere i problemi. Attendiamo i risultati di quanto è stato detto in tempi contenuti. Per ora ringraziamo l’assessore, per essersi interessato del nostro territorio». Doria è stato guidato dalla direttrice del distretto sanitario, Maria Giovanna Porcu.

Un blitz improvviso, per verificare sul campo le tante criticità che assillano la sanità nel Marghine. Tanta confusione, situazioni drammatiche, spesso denunciate dal comitato per la tutela della salute del territorio, tornato all’attacco per denunciare situazioni insostenibili legate al ridimensionamento e allo smantellamento di servizi essenziali per il Marghine, in primo luogo la mancanza di medici di base. L’eco di tante proteste, incontri, convegni, marce e assemblee pubbliche, è arrivato a Cagliari tanto da convincere l’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, a verificare di persona lo stato di grave crisi e le tante criticità. Ieri mattina si è presentato nel presidio di Nuraghe Ruju.

Gli impegni

Doria ha potuto verificare direttamente lo stato dei servizi territoriali, dialogare con i dirigenti locali e con il sindaco di Macomer, Antonio Succu, fornire ai dirigenti sanitari del distretto utili consigli, anche formulando proposte per il superamento di tante criticità. Doria si è soffermato sulle potenzialità professionali e strutturali presenti sul campo, auspicando una maggiore integrazione delle risorse umane e annunciando la costruzione della casa di comunità e dell’ospedale di comunità, che potranno dare risposte di salute necessarie alla popolazione del Marghine.

Le reazioni

«L’assessore Doria - dice il sindaco, Antonio Succu - ritiene necessario, e condividiamo, fare passi avanti nelle tecnologie sanitarie. Si è quindi impegnato a sollecitare Ares nella fornitura della Tomosintesi, una strumentazione necessaria al miglioramento della diagnostica mammografica, così come ritiene non più prorogabile l’acquisizione di una Tac per il distretto sanitario di Macomer. È stato un incontro scevro di fronzoli, fortemente pratico e costruttivo da persona che vuole risolvere i problemi. Attendiamo i risultati di quanto è stato detto in tempi contenuti. Per ora ringraziamo l’assessore, per essersi interessato del nostro territorio». Doria è stato guidato dalla direttrice del distretto sanitario, Maria Giovanna Porcu.

I locali

«All’attenzione dell’assessore sono state poste le diverse criticità - dice la dirigente - quale il mancato avvio dei lavori per la sistemazione del piano terra e del quinto e sesto piano della struttura di Nuraghe Ruju. In quegli edifici possono essere realizzati l’ospedale di comunità e la centrale operativa territoriale. Il piano regionale in merito prevede specifici finanziamenti. All’assessore abbiamo evidenziato tutte le criticità, quale quella legata alla mancanza dei medici di base e di servizi importanti». Doria, dal canto suo, ha formulato proposte per superare le criticità, ma è apparso interessato alla struttura. Prima di ripartire ha promesso che a Macomer tornerà presto per mettere a punto le iniziative necessarie per migliorare la sanità in questo territorio.

