Nel futuro l’ipotesi di un collegamento con l’aeroporto 

All’aeroporto di Elmas? In treno, in bus, in taxi. Questo si sa. Quello che non si sapeva è che nei prossimi anni si potrà arrivare anche in barca, su un battello elettrico, più precisamente. Scivolando sul canale di Terramaini (San Bartolomeo) dopo aver lasciato il porto storico di via Roma, risalendo la laguna di Santa Gilla fino a raggiungere lo scalo. Un’alternativa che tra non molti anni potrebbe diventare realtà. Il progetto delle vie dell’acqua si prepara alla fase uno, ovvero la realizzazione delle fermate dove non ci sono e l’adeguamento di quelle che già sono presenti, ma nell’anello sostenibile che coniuga mobilità e sostenibilità, l’arrivo allo scalo di Elmas resta un punto fermo. Per dare gambe al progetto della Città Metropolitana, il Comune ha già mandato avanti il piano per il dragaggio dei canali: l’intervento per la sistemazione delle sponde del corso d’acqua che va da Pirri a Su Siccu, volto a migliorarne le caratteristiche ambientali e a garantirne la navigabilità, in questo momento, è incagliato nelle pastoie burocratiche. Superato questo ostacolo, il progetto tornerà a correre. ( ma. mad. )

