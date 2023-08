Nel futuro, al suono delle launeddas 

Come è cambiato nell’ultimo secolo, e come ancora potrà cambiare, nel prossimo futuro, il linguaggio poetico e musicale della tradizione sarda? Intorno a questa domanda si sviluppa la V edizione del festival Musas e Terras , che si svolgerà da oggi al 28 dicembre tra Tortolì, Bortigali, Burcei, Ghilarza e Cagliari.

L’incontro col jazz

Una serie di manifestazioni, concerti, spettacoli e convegni scientifici, dedicati alla poesia e alle espressioni musicali di tradizione orale del mondo, con un’attenzione speciale per le arti che hanno un radicamento storico nella cultura della nostra isola. “In su tempus chi mudat” è il tema dell’edizione 2023: «Il nucleo sarà l’evoluzione dei linguaggi poetici e musicali della tradizione. Andremo a vedere com’è cambiato il linguaggio nell’ultimo secolo e come può cambiare nel futuro, proponendo dei meccanismi che possano portare a variazioni negli anni a venire - spiega Paolo Zedda, presidente dell’associazione culturale Campos, che organizza la manifestazione - Ci sarà una parte dedicata allo studio, attraverso i documenti, le registrazioni e gli archivi a disposizione, ma anche una parte riservata ad esperimenti e variazioni del linguaggio tradizionale attuale. Proporremo un dialogo tra diverse forme di musica e improvvisazione: ensamble che sfrutteranno non solo gli strumenti della tradizione sarda (launeddas, organetti, trunfas e solittus) ma anche ottoni, trombe e strumenti che solitamente utilizzano nella musica balcanica, classica e jazz».

Le feste, il canto

Il festival si svolgerà in diversi tempi: si parte con i quattro eventi satellite, ognuno associato a grandi feste tradizionali (“festas mannas”). Oggi a Tortolì, all’interno del programma della festa di San Gemiliano, si inizia con una serata dedicata alla improvvisazione poetica e alla danza, in cui si incontrano, per la prima volta, la repentina e il cantu a mutetus. Si prosegue il 9 settembre a Bortigali, per i festeggiamenti di Santa Maria de Sauccu, con un concerto itinerante lungo i percorsi devozionali e gli antichi muristenis. L’organizzazione è curata da Gigi Oliva con la partecipazione dei più fini interpreti del cantu a cuncordu e delle melodie acrobatiche del cantu in Re. Il 12 settembre sarà la volta di Burcei, all’interno dei festeggiamenti di Santa Maria, un incontro curato dall’Assòtziu launeddas Sardìnnia, con l’allestimento della casa museo “Sa domu de is launeddas” e la presenza di una selezione di alcuni tra i più prestigiosi interpreti di questo strumento antichissimo e conosciuto in tutto il mondo. Il primo ottobre, infine, è la volta di Ghilarza e della festa di Santa Lughia. Una serata curata da Carlo Boeddu, con melodie e danze tradizionali rivisitate e accompagnate da una inedita e ricca formula strumentale dove ottoni e percussioni si uniscono a launeddas, sulitus e strumenti a mantice. Ospiti, i cantadores a chiterra della tradizione logudorese.

Studi e spettacolo

Nel mese di ottobre si proseguirà con quattro incontri aperti. Dibattiti in cui si troveranno, in biblioteche e centri culturali nella provincia di Cagliari, esperti e studiosi. Il mese di novembre sarà dedicato agli studi in senso più stretto, con un convegno scientifico internazionale, curato dal Labimus dell’Università di Cagliari, e incontri con le scuole della provincia. Il mese di dicembre sarà invece riservato al grande spettacolo di chiusura: il 28, all’auditorium del conservatorio G. P. da Palestrina di Cagliari, parteciperanno all’evento alcuni tra i più noti interpreti della musica celtica e balcanica accanto a poeti, cantori e strumentisti della nostra isola.

