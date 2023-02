Nel fortino dei tossici ritrovate le armi dell’omicidio Sardu  

L’informazione arrivata ai Falchi della Squadra Mobile era precisa: un martello, un coltello e una tessera Ctm con scritto il nome di Venerato Sardu abbandonati a pochi metri da uno degli ex fortini militari nel colle di San Michele, sul versante che dà su via Koch. Così ieri mattina i poliziotti hanno trovato le armi usate per il delitto di via Ogliastra, avvisando i carabinieri del nucleo investigativo provinciale che stanno svolgendo le indagini sull’omicidio del 75enne proprietario della palazzina nel cuore di Is Mirrionis. Martello e coltello, ancora sporchi di sangue, e la tessera sono stati recuperati e portati via insieme a uno zaino, quello che l’assassino di Sardu aveva con sé nell’incursione al pianoterra dell’abitazione. Un ulteriore reperto è una felpa: ancora da capire se fosse quella che indossava l’omicida.

Colpo di scena

Per gli investigatori, coordinati nell’inchiesta dal pm Andrea Massidda, si tratta certamente delle armi con cui è stato ucciso Sardu. Il martello, il coltello e lo zaino sono stati riconosciuti dai carabinieri: combaciano con quelli che sono stati ripresi dalla telecamera presente nell’appartamento dove è avvenuto il delitto. Dunque gli oggetti sequestrati nell’abitazione di Fabrizio Congiu, l’inquilino 52enne finito in carcere con l’accusa di aver assassinato brutalmente il proprietario della stanza presa in affitto proprio in via Ogliastra, potrebbero non c’entrare nulla con l’omicidio. Anche se tra la vegetazione del colle di San Michele non è stata ritrovata la tenaglia, altro oggetto che si sospetta essere stato usato nell’aggressione. Soprattutto non c’è traccia di quanto portato via dalla casa di Sardu: lo zaino, buttato all’interno del fortino militare tra rifiuti di ogni tipo e siringhe usate dai tossici, era ovviamente vuoto. Su quanto portato via verranno svolti gli accertamenti a caccia di eventuali tracce lasciate dall’assassino.

Il funerale

Ieri intanto, in forma privata, si è svolto il funerale di Sardu. L’ultimo saluto all’anziano conosciuto a Is Mirrionis, ex radiotecnico di laboratorio che dava in affitto gli appartamenti e le stanze presenti nella palazzina di sua proprietà. Per ucciderlo, Congiu – come ricostruito dagli inquirenti e nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Giuseppe Pintori – avrebbe usato un martello ma anche un coltello e probabilmente una tenaglia. Ma Sardu è stato finito anche con un cavo bianco per ricaricare il telefono cellulare. La telecamere presente nella casa ha permesso di ricostruire quanto accaduto venerdì. ll video di 35 minuti (il mendicante è entrato nell’appartamento alle 16.05 rimanendoci fino alle 16.40) ha immortalato un uomo – identificato con certezza dagli inquirenti in Congiu, poiché ha mostrato involontariamente il viso piazzandosi davanti alla telecamera – con in mano un martello e che ha rovistato nei cassetti e negli armadi sistemando diversi oggetti in uno zaino. Da quanto ha lasciato la casa al ritrovamento del corpo, dopo le 20, potrebbe aver avuto tutto il tempo per raggiungere il colle di San Michele, abbandonare le armi del delitto, lo zaino e anche cambiarsi di abiti. Congiu era sotto sfratto e, come denunciato in passato dalla vittima, avrebbe commesso un furto nella casa della vittima.