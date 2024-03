Nel fiume col furgone, l’assassino di Sara Buratin si è suicidato 

Padova. È stata scritta la parola fine sul femminicidio di Sara Buratin, la 41enne uccisa con una ventina di coltellate nella casa della mamma, martedì scorso, a Bovolenta (Padova). Il suo compagno, Alberto Pittarello, principale indiziato dell'omicidio, si è ucciso, lanciandosi con il suo furgoncino Nissan nel fiume Bacchiglione, a Ca' Molin, poco lontano da dove era avvenuto il massacro della donna. Il corpo è stato recuperato ieri pomeriggio dai Vigili del fuoco. L'automezzo si era inabissato in un punto dove l'argine è privo di guardrail, senza nessun ostacolo tra la strada e il fiume. La piena del Bacchiglione aveva impedito ai sommozzatori di andare oltre l'individuazione del furgone, a 7-8 metri di profondità. C'era però la certezza che si trattasse del Nissan di Pittarello. Il dubbio era un altro: in assenza del corpo, c'era chi aveva anche pensato ad una messinscena. Nessuno tuttavia lo cercava da altre parti. Il corpo, verso le 16, è stato portato in superficie dai sommozzatori, e poco più tardi, in obitorio, c'è stato il riconoscimento da parte dei familiari.

Intanto si scava nella vita di Sara e Alberto, per capire cosa può aver fatto scattare il piano omicida dell'uomo. Lei lavorava in uno studio dentistico; martedì era il suo giorno di riposo. E proprio quel giorno fa pensare alla premeditazione, Alberto aveva preso un giorno di ferie. Con la scusa di portare col furgone uno scooter come regalo per la figlia, si era presentato nella casa della mamma di Sara. La donna era intanto uscita per fare alcune commissioni. Alberto si è trovato quindi a tu per tu con Sara: l'agguato è scattato nel cortile sul retro, dove c'è una rimessa: mentre la moglie lo accompagnava verso il garage - è la ricostruzione - l'uomo avrebbe estratto un coltello da escursionismo, avventandosi sulla moglie, di spalle, colpendola con due fendenti fatali alla base del collo, ed infierendo con la lama molte altre volte sulla schiena.

