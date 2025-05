Nel fine settimana tour guidati, eventi e percorsi culturali 

Un altro weekend con Monumenti aperti in provincia. La manifestazione questo fine settimana si terrà a Oristano, Mogoro, Ardauli, Sorradile e Gonnostramatza (ma solo domenica).

In città

«Tra monumenti ed eventi collaterali, Oristano si trasformerà in un vivace centro di celebrazione e scoperta dove cittadini e visitatori potranno immergersi nelle sue bellezze architettoniche e artistiche – annuncia il sindaco, Massimiliano Sanna - Il programma conta 37 siti e numerosi eventi collaterali». Imago mundi, l’associazione che coordina la manifestazione, ricorda che i monumenti saranno visitabili gratuitamente sabato e domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 (le informazioni si possono avere in pinacoteca, Ufficio turistico in piazza Eleonora, Pro Loco e nell’Infopoint Sartiglia). Oltre ai tour guidati in chiese, biblioteche, torri (tranne Portixedda viste le condizioni in cui versa), palazzi e nell’ex carcere si terranno diversi eventi come i “Pomeriggi musicali” alle 16.30 nel chiostro del Carmine, sabato dalle 9 alle 12 la mostra al liceo classico “Voti e volti nei documenti di Archivio” o alle 16.30 l’esibizione della banda di Santa Cecilia per le vie del centro storico.

Ardauli e Sorradile

Ad Ardauli due gli itinerari proposti. Sabato alle 9 “Valle del Rio Cannas: a piedi da Ardauli a Sorradile lungo il vecchio sentiero che porta alla Chiesa di Santa Maria de Turrana”; domenica alle 10 “Ardauli: alla scoperta del territorio”. Per prenotazioni 333 5729652 o 320 8473146. A Sorradile invece, oltre ai monumenti aperti, domenica alle 18.30 nella necropoli di Prunittu ci sarà “S’Incantu”, spettacolo dedicato alla Domus de janas di Prunittu.

Mogoro, Gonnostramatza

A Mogoro dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 tour guidati nelle chiese e nel nuraghe Cuccurada (Infopoint in piazza Giovanni XXIII). A Gonnostramatza invece la manifestazione si terrà solo domenica (9.30-13 e 15-19) e le informazioni si ricevono nel museo Turcus e Morus. ( m. g. )

