Nel duello per governare Onanì lotta allo spopolamento, lavoro e la carta dell’Einstein Telescope 

Onanì, meno di 400 anime, rientra tra quei Comuni a cui il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri a gennaio scorso permette di modificare il numero di mandati consecutivi.

Continuità

Premessa doverosa perché proprio in virtù del decreto legge Clara Michelangeli, sindaca uscente, si è potuta ricandidare ora per la quarta volta consecutiva: «Questa mia nuova decisione non era prevista, il cambio repentino della legge di gennaio ha scompigliato le carte e così spinta dai miei collaboratori ho accettato». La sua lista “Pro Onanie” è un concentrato di vecchie conoscenze della politica locale. Cinque infatti i candidati riproposti: Pamela Forma, Liana Curreli, Gianni Satta, Danilo Ticca, Bachisio Serra. Due i nuovi: Danilo Erittu e Alessandro Scanu. «Pro Onanie garantisce continuità col lavoro fatto dall’amministrazione uscente e allo stesso tempo ricerca innovazione e speranza per il futuro», continua. Una laurea in scienze forestali, libera professionista, Michelangeli si rimette in gioco «mossa da un forte senso civico. Per me fare la sindaca è puro spirito di servizio». E aggiunge: «Temi centrali del mio programma sono la valorizzazione territoriale e la lotta allo spopolamento». La candidata spiega infine come nel corso della sua amministrazione «tanti obiettivi sono stati raggiunti e tanti sono i progetti da portare e termine. Resta fondamentale - conclude - l’impegno per lo sviluppo con lo sguardo rivolto alla possibilità della realizzazione dell’Eistein Telecope essendo Onanì un partner importante».

Lo sfidante

Matteo Zoroddu è nato a Orotelli ma abita a Onanì da 15 anni. «Vivere qui - spiega - significa abitare in un contesto ricco di identità, di tradizioni dove convivono persone sempre pronte a sostenersi a vicenda. Ma anche fare i conti con la mancanza del lavoro e dei servizi e con uno spopolamento senza precedenti. Questo territorio deve garantire un avvenire alle generazioni future». Insieme a un gruppo di candidati giovanissimi, il più anziano ha 53 anni, Zoroddu scommette sul futuro della comunità. Giorgio Bundone, Nina Deiana, Mario Bundone, Luisa Pintus, Cristian Fadda, Francesco Doneddu, Stefano Contu e Agostino Erittu hanno scelto di stare al suo fianco. «La nostra lista “Onanie pro tottu” nasce con l’obbiettivo di cambiare rotta nella gestione di questa comunità dalle mille risorse - dichiara il candidato sindaco - fondamentale diventa garantire equità di trattamento ai cittadini, dando la possibilità a tutti di lavorare. Strumenti importante come i lavori a chiamata diretta, se usati con imparzialità, permetteranno a tutti di lavorare, incentivando così l’apertura di nuove imprese». Per Matteo Zoroddu trovare e utilizzare tutti i fondi che la Regione e l’Europa mettono a disposizione delle comunità rurali diventa imperativo. «Onanì negli ultimi 5 anni non ha presentato un solo progetto da finanziare alla Regione, i cantieri Lavoras non sono mai stati attivati, il miglioramento dei terreni comunali, la sanità, gli anziani sono per noi un impegno sin da ora, così come l’Einstein Telescope che dovrà diventare l’anello di congiunzione fra le comunità circostanti».

