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Pugilato.
03 novembre 2026 alle 00:20

Nel dual match a Elmas i sardi meglio dei polacchi 

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Si è conclusa domenica sera, con un bilancio ampiamente positivo la “due giorni” di pugilato internazionale firmata dalla Elmas Boxe, che era cominciata già venerdi nel sottoclou del memorial dedicato a Sebastiano Argiolas (con l’omonimo nipote e pro sul ring).

La formula scelta è quella del “dual match” che oppone le due squadre tramite la somma di sfide individuali e consente agli allenatori di ottenere maggiori indicazioni sulla forma dei propri pugili.

Le risposte più convincenti sono arrivate per la Corner Gym di Oristano e per il team Cappai di Quartu. Per la prima: Fabiano Canu (19 anni) ha battuto il coetaneo Kacper Regula; Cesare Nardi (21 anni) ha demolito in un doppio confronto Samuel Pawloski (19 anni). Per la seconda, un ottimo Salvatore Calledda (16 anni) ha superato Alan Wojceski, che ha strappato il pari contro Enrico Usai (19 anni).

Buone indicazioni anche per la Palaistikè di Cagliari per la quale Sam Kami (30 anni) riesce a portare a casa entrambe le sfide del doppio confronto contro Patryk Duda (20 anni). Ultima menzione per il giovanissimo Roberto Piras (15 anni) della Knock Out di Uta: chiamato all'ultimo minuto per una sostituzione si è fatto trovare pronto e ha mostrato una boxe solida contro Oskar Klinkski (14 anni) è riuscito a trovare un importante vittoria.

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