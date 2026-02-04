Nel doppio misto gli azzurri in casa cercano l’oro-bis 

CORTINA D'AMPEZZO. Quattro partite per il debutto a cinque cerchi. Nello stadio di Cortina d'Ampezzo, la patria del curling italiano, le Olimpiadi sono iniziate ieri sera. Nel torneo di doppio misto (iniziato ieri con dieci squadre iscritte), Svezia-Corea 10-3, Gran Bretagna-Norvegia 8-6, Canada-Repubblica Ceca 10-5, Estonia-Svizzera 7-9. Spettatori interessati Stefania Constantini e Amos Mosaner, che oggi affrontano alle 10.05 la Corea e alle 19.05 il Canada per difendere l'oro conquistato quattro anni fa a Pechino.

Imbattuti

I due azzurri sono anche campioni del mondo in carica, non perdono da 22 partite consecutive. «È solo un numero e sicuramente verrà spezzato prima o poi, non possiamo girarci attorno. Noi cerchiamo di pensare partita per partita e basta, questo è l'importante», mette le mani avanti Mosaner. Il livello è altissimo. «Questa secondo me è l'Olimpiade con la quantità e la qualità più alta di sempre. Ci sono tanti campioni in campo, quindi sarà una vera e propria battaglia», prevede il trentenne di Cembra, in provincia di Trento.

In casa

In Italia questo sport è diventato noto con Torino 2006 e ha raggiunto la ribalta con l'oro di Mosaner e Constantini quattro anni fa, ma a Cortina d’Ampezzo il gioco è noto dagli anni tra le due guerre mondiali ed è esploso nel 1948: ghiacciarono le piscine degli hotel Miramonti e Cristallo (quello di Vacanze di Natale), gli ospiti chiesero di giocare a curling e nacquero le prime sfide. Quasi 80 anni dopo, è di Cortina un quarto dei 300 praticanti italiani (il Canada ne ha centinaia di migliaia). La stessa Constantini ha tirato le prime bocciate all'ombra delle Tofane: «Essere a casa dà quel qualcosina in più. Io sono molto contenta perché questa volta avremo noi il tifo dalla nostra, non capita molto spesso». E poi finalmente «si potrà vivere la fatica che anche noi facciamo, ma che magari non si vede». Sono ex azzurri di curling il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi e l'assessore Giorgio Da Rin. Il capogruppo di maggioranza, Alessandro Zisa, è stato il primo allenatore di Constantini.

Oggi debutta anche l’hockey su ghiaccio femminile: alle 14.40 c’è Italia-Francia.

