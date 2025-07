Nel domino dei sacerdoti fissate le date per i nuovi ingressi 

A fine estate prenderanno possesso delle rispettive parrocchie. Le nuove missioni ministeriali di don Michele Loi, 46 anni, don Giorgio Cabras (60) e don Luca Fadda, destinati a Perdasdefogu, Jerzu e Arzana, cominceranno fra due mesi. Don Loi, originario di Villagrande, verrà accolto nella chiesa di San Pietro, a Perdasdefogu, il 16 settembre, con la messa programmata alle 18.30. Don Cabras, di rientro dall’esperienza romana durata un anno e successiva alla decennale direzione della Caritas diocesana, farà l’ingresso a Sant’Erasmo (Jerzu) il giorno dopo, allo stesso orario. Prenderà il posto proprio di don Loi. Il quale, a Perdasdefogu, raccoglierà le redini missionarie di don Fadda, atteso ad Arzana il 18 settembre. Anche nella chiesa di San Giovanni Battista il vescovo di Lanusei, Antonello Mura, celebrerà la messa d’insediamento alle 18.30. Per la comunità di Arzana sarà anche l’occasione per salutare don Michele Congiu che, per volontà del monsignore, si dedicherà ai suoi nuovi incarichi: vicario generale e direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. Previsto nelle prossime settimane anche l’inizio della collaborazione di don Claudio Razafindralongo nelle parrocchie di San Giuseppe (Tortolì), Sant’Elena (Lotzorai) e Nostra Signora di Monserrat (Girasole). (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA