Nel dibattito del centrosinistra spunta la linea Milia 

Nel dibattito del centrosinistra – tra prove di pace, litigi e distinguo – spunta la linea di Graziano Milia. E mentre Alessandra Todde, candidata ufficiale della coalizione, ha rinviato l’appuntamento di ieri a Lula in segno di rispetto nei confronti del sindaco di Quartu, che in serata ha riunito a Cagliari i suoi sostenitori per presentare il movimento “Rinascita Sardegna” («Gesto che ho apprezzato», ha detto Milia), Renato Soru polemizza a distanza con la figlia Camilla in una trasmissione radiofonica nazionale e punzecchia la candidata del centrosinistra Alessandra Todde sulle Primarie.

Il patriarcato

«Todde è la prima candidata donna ma non per questo bisogna accettarla a scatola chiusa», ha risposto a Radio Giornale Radio. «Avrebbe dovuto confrontarsi in un dibattito aperto e accettare il risultato delle Primarie, di tutte le elettrici e gli elettori del centrosinistra. Non c'entra nulla con la cultura patriarcale. Se si è a corto di argomenti o si cerca di confondere le persone, anche questo può stare bene». Quindi, rispondendo alla figlia, ha dichiarato: «Sentire mia figlia Camilla è un po' torturante. Ma ci sono anche delle figlie che mi supportano. Sull'ostilità verso la cultura patriarcale concordo con lei. Camilla è la testimonianza vivente del contrario e di quanto io sia stato poco patriarcale. Ma non capisco che cosa abbia a che vedere con le elezioni in Sardegna».

Milia: «Non mi candido»

Tornando a Milia, ieri ha radunato 500 sostenitori al Caesar’s Hotel, dove ha tenuto a battesimo “Rinascita Sardegna”. Milia ha escluso l’ipotesi di una discesa in campo. «Non mi candido», ha detto: «Siamo qui per suggerire la nostra visione dell’Isola». Liste? Meno che mai. Il sindaco di Quartu chiede a chi governerà uno sforzo per entrare nei contenuti: parla di quattro punti al massimo in cui riassumere il sogno di un rilancio della Sardegna.

Tra questi: «La riforma dei poteri della Regione», ha proseguito. «E serve al più presto un testo unico in materia di urbanistica». In prima fila non c’è Todde, ma ci sono Soru, il segretario del Pd sardo Piero Comandini, assieme al presidente Giuseppe Meloni e ai consiglieri regionali Roberto Deriu e Walter Piscedda. Poi tutti i Progressisti: da Massimo Zedda a Luciano Uras, da Francesca Ghirra a Francesco Agus. E ancora: la consigliera di Avs Laura Caddeo, gli esponenti di Azione Giuseppe Luigi Cucca e Franco Stara. I sindaci di Nuoro Andrea Soddu, di Lanusei Davide Burchi e di Assemini Mario Puddu. Quindi il centrista Stefano Tunis, gli ex parlamentari Tore Cherchi, Pierpaolo Vargiu, Romina Mura, gli ex assessori regionali di FI Alessandra Zedda e della Lega Mario Nieddu. Destra-centro-sinistra: «Rispettiamo tutti, ma pretendiamo rispetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA