Nel deserto di eventi fanno affari gli agriturismi 

Vince il turismo di prossimità. Non sarà una Pasqua da sold-out per le strutture ricettive oristanesi, con le prenotazioni che procedono a rilento e una buona percentuale di camere ancora vuote. Complice forse la mancanza di manifestazione che possano caratterizzare la provincia, visto che gli appuntamenti che si svolgevano attorno al lago Omodeo, ad esempio, quest’anno non si svolgono.Stranieri ancora pochi e chi soggiorna in città lo fa per una o al massimo due notti. «Abbiamo una trentina di stanze riservate su un totale di 67 - fanno sapere dal Palace Hotel di piazza Mariano - c’è qualche tedesco, ma i nostri ospiti sono soprattutto italiani».

Neppure al Mistral 2 di via XX Settembre c’è aria da tutto esaurito. «Abbiamo ancora disponibilità - confermano dalla reception - si tratta perlopiù di soggiorni brevi, fatta eccezione per poche famiglie che si trattengono da sabato a martedì». Per Paolo Pradelli, titolare di diversi alberghi tra Oristano e Torregrande, ad incidere è soprattutto il calendario. «Quest’anno Pasqua è molto presto - osserva - il movimento turistico si sta appena risvegliando. In compenso abbiamo gli l’alberghi al completo in vista del mondiale di Motocross, in programma a Riola il 6 e 7 aprile».

Il bicchiere è mezzo pieno solo per i ristoratori: si rinuncia alla notte fuori casa, ma non al pranzo di Pasquetta. L’incertezza del tempo sconsiglia il classico pic-nic fuori porta e riempie agriturismi e ristoranti. «Abbiamo iniziato a ricevere richieste subito dopo Carnevale - dice soddisfatta Antonella Orrù, dell’agriturismo il Giglio - abbiamo registrato una flessione sui pernottamenti, ma i tavoli sono tutti al completo nel fine settimana”. Per il banco di prova ufficiale della stagione turistica si dovrà attendere probabilmente il ponte del 25 aprile.