nel derby della gallura fa festa il calangianus 

Calangianus 1

Tempio 0

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, Putzu, Secci, Perez (48’ st Casula), Dombrovoschi, Ciganha, La Valle (44’ st Delogu), Demurtas, Tusacciu (30’ st Sambiagio), Carlander, Kassama. In panchina Inzaina, Asara, Giorgi, Mamia, Serra, Nieddu. Allenatore S. Marini.

Tempio (4-3-1-2) : Mejri, Malesa (40’ st Aiana), Arca, Pinna, Sosa, Gomez (40’ st A. Sanna), Roccuzzo, Olivera (35’ st Thiam), Lemiechevsky, Bulla, Solinas (16’ st Donati). In panchina Russo, Garau, Carboni. Zappareddu, Bazile. Allenatore M. Giorico.

Arbitro : Lucca Sanna di Sassari.

Rete : 15’ st Kassama.

Note : ammoniti Putzu, Carlander, Kassama, Roccuzzo.

Calangianus. La sfida tra galluresi va al Calangianus grazie al gol messo a segno al 15’ della ripresa da Kassama. Per il Tempio continua così la maledizione derby, specie quelli contro il Calangianus che in questi ultimi anni, sia in Promozione che in Eccellenza, ha sempre prevalso. Nei primi minuti delle due frazioni si sono registrate le azioni più pericolose. Da evidenziare inoltre che i primi tiri dalla bandierina (uno per parte) sono arrivati al 67’ e al 68’, a significare che calangianesi e tempiesi si sono affrontati per quasi tutto l’arco dell’incontro in mezzo al campo, in una gara molto corretta sia sul terreno di gioco sia sugli spalti.

La svolta

Passando al gol partita, nasce dal sontuoso scambio tra Ciganha e l’ex Demurtas che porta quest’ultimo al cross dal fondo su cui è lesto Kassama a colpire mandando la sfera in fondo al sacco. La reazione ospite è blanda, mentre il Calangianus si rende ancora pericoloso. Una vittoria meritata per gli uomini di Marini, mentre quelli di Giorico avranno nei prossimi giorni di che riflettere.

RIPRODUZIONE RISERVATA