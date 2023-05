Nel cuore del Gennargentu di Villagrande: Bacu Seardu Quando sboccia la peonia cantano le antiche sorgenti 

Bacu Seardu si presenta come un incassato vallone a una svolta della strada: seguendolo a ritroso con lo sguardo si scorge il profilo di Arcu Gennargentu, il valico più alto dell’Isola e, sulla sinistra, le vette più alte. La sterrata sbuca in una vasta chiaria aperta nell’erica e sorvegliata da alte roverelle che ombreggiano l’antica baracca di Sa Semida, un tempo abitata dai pastori. È a Sa Semida che la primavera regala una fioritura sterminata di peonie, un giardino selvaggio che ha pochi paragoni. La fioritura abbraccia entrambi i lati della strada e a sinistra, presso alcune grosse roverelle isolate, termina dove l’erica lascia appena lo spazio ad uno stretto passaggio in salita.

Dai ripidi costoni che scendono dalle vette si stacca, verso est, una lunga cresta dalle linee dolci, circondata da profonde vallate. Bacu Seardu la affianca nel suo percorso sul lato settentrionale, nel cuore del Gennargentu di Villagrande. Vi si arriva da una strada che nasce dalla cantoniera di Pira ‘e Onne, risalendo sui costoni coperti da un vero e proprio bosco di ginepri: intorno, un panorama che presenta già in lontananza Perda Liana e il lago di Bau Muggeris. Pian piano la strada si rovina e fornisce il pretesto per abbandonare l’auto e cominciare a camminare, immergendosi nel profumo del timo e della bassa gariga che qui, come sulle cime, aggiunge una dimensione odorosa ad ogni passo.

Il Gennargentu possiede la caratteristica di amplificare lo sguardo di chi lo visita. Le sue creste arrotondate concedono panorami vastissimi, le linee delle sue vallate suggeriscono costanti inviti prospettici, le geometrie degli ontani sui torrenti disegnano astratti percorsi visivi. La montagna tesse il suo incantesimo col visitatore, annullando le distanze e le proporzioni, confondendo le misure: poiché tutto appare a disposizione dello sguardo, allora esso sembra vicino, ma le distanze da percorrere sui sentieri del Gennargentu sono invece lunghe e costanti, specialmente quando si vogliono raggiungere le cime più alte.

Bacu Seardu

Sa Semida

La cresta

Si scopre così un sentiero unico tra i pendii che comincia lentamente a risalire. Sulla cresta soprastante si muovono fuggevoli le sagome dei mufloni, sorvegliati incessantemente dal volo rapace dell’aquila, mentre più in basso il corso di Seardu si allontana gradualmente, lasciando appena intuire la presenza di un edificio incastonato nella vallata, dove una coraggiosa pastora di vacche porta avanti l’attività di famiglia nell’agriturismo di Su Calavrigu. La lieve salita del sentiero concede il tempo di assaporare i panorami sempre più vasti, mentre il passo dell’escursionista spaventa la pernici che vagano guardinghe tra gli spazi della macchia. Ben presto le tracce si confondono e si raggiunge la cresta dove questa compie una lunga sella: s’Arcu ’e Laconitha. Qui la vista si apre libera verso sud, contemplando le cime dell’Ogliastra ed il mare lontano: solo il pendio impervio di Costa ’e Monte, su cui si staglia la croce di Punta La Marmora, blocca un panorama che abbraccerebbe tutto l’orizzonte.

I valichi

La cresta e il valico sono spazzati dal vento e dominano i versanti circostanti. Qui si muovono branchi di mufloni silenziosi, pronti a fuggire a ogni segno umano. Non distante, la vetta pietrosa di Bruncu Alluenfogu mostra i segni di un recente incendio: deve il suo nome alla pericolosa esposizione ai fulmini che, sulla sua cima, cadono con insolita frequenza, lasciando a terra un fuoco improvviso che si accanisce su pochi metri di macchia, prima di morire sulla cresta. Labili tracce segnate dai mufloni portano in direzione di Arcu Gennargentu traversando vaste rovine di pietra. Nascoste nelle viscere della montagna, sotto il mare di macigni, le acque dei nevai scendono con un rombo cupo e inquietante. S’Abba ci Sonada è il nome di questo luogo appeso ai fianchi della montagna: un torrente che si può solo udire, senza raggiungerlo. Poco più in alto, la salita si spiana per un momento ad Arcu Gennargentu: si incontrano i sentieri che giungono dagli altri luoghi della montagna e qui si potrebbe proseguire in salita fino a Perdas Crapias, dove una croce è stata eretta nel luogo dedicato al geografo La Marmora, il punto più alto della Sardegna.

Il ciliegio

Che si raggiunga la vetta o che si scelga di tornare, i passi conducono per un ripido accenno di sentiero che si getta verso la vallata, perdendosi tra le tracce degli animali. In primavera, una profusione di rare fioriture arricchisce ogni angolo dei versanti con variegate cromie. C’è tempo per raggiungere i resti di un antico ovile, là dove alcuni torrenti confluiscono e la pendenza si spiana: qui un enorme ciliegio propone una fioritura candida e inaspettata tra i brulli pendii e qui giunge la strada che si era lasciato e che, per un lungo tragitto, permette di ripartire con calma e lentezza dal cuore della montagna, assaporandone fino all’ultimo gli intimi ritmi.

