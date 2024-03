Nel crossodromo di Berchida trionfano diversi piloti nuoresi 

È cominciato domenica il campionato di motocross Asi. La prima tappa si è svolta nel crossodromo di Berchida a Siniscola, in cui hanno trionfato vari piloti nuoresi. Nella categoria 85 i nuoresi Valentino Ruiu e Francesco Soddu in prima e seconda posizione. Nella categoria esordienti i tre nuoresi Luca Ganadu, Leonardo Demontis e Simone Olianas in 13esima, 16esima e 18esima posizione. In Mx2 in seconda posizione Fabio Tuppone e Paolo Soddu in sesta. Domenica la prima prova del campionato Enduro Asi, organizzata dall’associazione 3S Nuoro Cross, sarà nell’ippodromo di Pratosardo. L’evento è aperto a tutti con l’offerta del servizio bar. (g. pit.)

