«Nel Cpr migranti senza un letto» 

Al Cpr di Macomer l’emergenza continua. Un terzo della struttura è stata danneggiata dagli incendi appiccati per protesta nei giorni scorsi dai migranti. Episodi denunciati anche dal sindacato di polizia Siulp. La situazione diventa sempre più esplosiva e invivibile come compare anche un breve filmato. Sarebbero 24 le persone recluse, alcune delle quali sono rimaste ferite e ustionate, senza un letto, acqua corrente e un minimo di umanità. A denunciare la situazione, attraverso un documento, è l’assemblea Non Cpr.

Forte allarme

«Al nostro telefono Sos è nuovamente arrivata una chiamata dai detenuti per denunciare le terribili condizioni - spiega l’assemblea No Cpr - al momento 17 persone dormono a terra, anche prive di materasso e alcune sono stipate nella zona mensa. Da circa 5 giorni non c’è acqua corrente per fare la doccia e ricevono un’unica bottiglia di acqua a testa, nonostante le alte temperature e il caldo asfissiante». L’incendio del 12 luglio ha coinvolto uno dei due moduli operativi, che è stato chiuso. I 24 migranti, di varia nazionalità, sono in un unico settore: alcuni feriti a causa dei vetri esplosi, altri ustionati.

Le condizioni

«I reclusi - sostiene l’assemblea No Cpr - denunciano condizioni di trattamento inumano e degradante da diversi giorni, senza ricevere risposta. In queste giornate torride oltretutto la mancanza di acqua è grave e insopportabile, protestare per i propri diritti e per la libertà di tutti i detenuti non è solo necessario ma indispensabile dietro mura che vogliono umiliare, calpestare e devastare la vita delle persone recluse ingiustamente per non avere il documento giusto». Il documento si sofferma sugli incendi che hanno devastato un terzo della struttura: «Si tratta dell’unica forma di protesta che serve a chi vi si trova detenuto a denunciare la grave situazione, vista la totale indifferenza che gravita intorno a questi lager di Stato. I Cpr vanno chiusi tutti subito e chi vi si trova trattenuto va immediatamente liberato». Attorno al Cpr si è creata una zona di impenetrabilità. I curiosi vengono tenuti lontani dalla vigilanza armata dei soldati della Brigata Sassari.

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