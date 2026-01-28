VaiOnline
Rally.
29 gennaio 2026 alle 00:41

Nel “Costa Smeralda” europeo 150 km di speciali 

Forse sarà come viaggiare nel tempo, o persino meglio. Di certo il 24-25 aprile 2026, a Porto Cervo, il 9º Rally Storico Costa Smeralda - Trofeo Martini proverà a regalare ancora quelle emozioni che, dal 1978 in cui tutto è cominciato, hanno fatto innamorare del motorsport intere generazioni. Sarà il 2º round del Fia Historic European Rally Championship (per auto costruite sino al 1992 compreso), titolazione europea - la massima per le storiche - che la gara smeraldina ha conquistato dopo essere stata riproposta da Ac Sassari nel 2018 come storico su asfalto, e che si somma alle tricolori nell’Italiano Rally Storici, nel Rally Regolarità 50 e 60 e nel Trofeo A112 Abarth.

Percorso ancora segreto, ma tra i 150 km di speciali previsti per l’Europeo ci saranno conferme e novità. Dai ringraziamenti a sponsor e partner istituzionali, con la Regione capofila, emergono i comuni coinvolti: Olbia, Arzachena, Aglientu, Telti, Monti, Alà dei Sardi, Santa Teresa di Gallura e Tempio Pausania. «Il ritorno alla validità europea è il frutto di anni di lavoro, investimenti e visione strategica. Un risultato che appartiene a tutta la comunità che sostiene l’evento e che crede nel rally come elemento di cultura e sviluppo», le parole del presidente Giulio Pes.

