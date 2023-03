Nel cortile dell’ex asilo rifiuti e bottiglie 

Ennesima incursione dei teppisti nell’ex asilo nido di via Boito. Questa volta i gruppi di ragazzini che ogni giorno, notte compresa, bazzicano nell’edificio, hanno gettato nel cortile rifiuti di ogni genere, fazzoletti, buste, decine di bottiglie di birra. Giacciono abbandonati dalla parte dei uno dei cancelli laterali, anche questo, come gli altri, divelto e fuori uso. Nell’attesa che lo stabile, come previsto da accordi con il Comune, diventi la sede della Polizia i raid continuano tra le proteste dei residenti costretti a fare i conti con urla, schiamazzi e incendi delle aule che un tempo avrebbero dovuto ospitare gli alunni.

Lo scempio è sotto gli occhi di tutti. Le finestre sono state tutte divelte, i cavi strappati, i pavimenti distrutti, le porte sfondate. È dal 2009, anno in cui finì l’imponente intervento di ristrutturazione che portò via alle casse comunali 750 mila euro, che l’edificio è in balia di vandali, balordi, tossicodipendenti e senza tetto. Ma nemmeno dopo i primi raid si pose rimedio lasciando l’edificio abbandonato e in balia di se stesso fino ad arrivare alla devastazione di oggi.

Negli ultimi anni sono stati distrutti anche gli arredi dei bagni, gli unici che avevano resistito alle precedenti incursioni. In precedenza i vandali avevano buttato giù i controsoffitti per rubare i cavi in rame, distrutto gli impianti elettrici e antincendio, imbrattato muri e porte e danneggiato le vetrate. Le stanze con le pareti gialle, azzurre, arancioni e verdi, sono sommerse da pezzi di controsoffitto. Sui soffitti penzolano cavi elettrici. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA