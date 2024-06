Nel cortile della scuola bimbi a bordo di auto elettriche 

Una scuola mobilitata con diverse iniziative nell’ambito del progetto “Ponti di legalità”. Nell’ultimo appuntamento dell’anno scolastico, i ragazzi hanno provato in prima persona le insidie e i pericoli della strada al volante di macchinette elettriche nel cortile della scuola di Maracalagonis. Hanno rispettato la segnaletica, i limiti di velocità.

Una rappresentazione realistica, per capire come comportarsi alla guida, cosa controllare con particolare attenzione, come segnalare le proprie intenzioni. I bambini dai tre agli otto anni, si sono insomma cimentati in prove generali per un futuro in cui gli utenti della strada saranno loro. Il tutto anche sotto gli occhi di docenti e familiari. L’evento conclusivo è arrivato dopo tanti altri appuntamenti nel corso dell'anno scolastico nell'ambito del progetto "Ponti di legalità" che ha coinvolto le scolaresche cittadine. L'ultimo appuntamento, con l'uso delle macchinette elettriche, è stato organizzato nel cortile della scuola dell’infanzia, concretizzandosi in diverse attività ludico-ricreative propedeutiche alla guida, quindi all’uso dei veicoli, che hanno coinvolto tanti bambini. È stato il completamento di un percorso avente come obiettivo l’educazione al rispetto delle regole. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA