Nel condominio del mistero tra sospetti, ipotesi e paura: «Devono trovare il colpevole» 

Dopo il blitz dei Ris a mezza mattina, nel primo pomeriggio è nuovamente tutto incredibilmente fermo e silenzioso al civico 5 di via Ghibli, quartiere bene di Cagliari. Sparita l'impalcatura che s'arrampicava lungo tutta la facciata del palazzo coi mattoncini rossi, si vedono gli avvolgibili abbassati al quarto piano. Sulla porta d’ingresso dell’abitazione sotto sequestro c’è sempre il sigillo bianco che diventa la voce di chi quasi sussurrando chiede giustizia.

La paura

«Erano brave persone, non meritavano certo questa fine. Spero si arrivi presto al colpevole e che paghi per ciò che ha fatto». Niente nomi, né riferimenti o foto: lo chiede la donna che scuote il capo davanti a quel balcone senza fiori e luce. Lì, dove oltre le tapparelle tirate giù, dal 5 dicembre si cercano risposte per i corpi di Luigi Gulisano e della moglie Marisa Dessì, trovati senza vita nello studio della loro casa, dove da ormai quindici giorni entrano ed escono soltanto le forze dell'ordine. Fuori chiacchierano in tanti.

Le voci

C'è chi azzarda un movente economico, dietro la svolta delle indagini diventata quasi l'argomento del giorno tra le strade di un quartiere tranquillo sconvolto dalla morte ancora inspiegabile dei due coniugi. Così qualcuno si sbilancia un po’ di più, lasciandosi andare a riflessioni personali che in un quadro di incertezze non danno risposte ma sembrano aggiungere nuovi interrogativi. «Sa, erano benestanti, non vorrei che qualcuno sia arrivato a ucciderli proprio per i soldi», dice un conoscente che chiede l’anonimato e ricorda la passione di Gino - così in tanti chiamavano Luigi - per le belle macchine.

Al posto dell'ultima, la Ds 9 bianca, rimasta parcheggiata davanti al palazzo sino a sabato 7 e poi prelevata col carro attrezzi per cercare eventuali indizi utili per l'inchiesta, ora c'è un’utilitaria blu. «Sempre macchinoni e tenuti alla perfezione, ci teneva tanto». E poi è un rincorrersi di incredulità e commozione per questa coppia di anziani che tutti descrivono come molto riservati ed educati ma che in fondo neanche chi per anni ha vissuto a pochi metri da loro sembra aver conosciuto davvero. Certo è pressoché impossibile trovare qualcuno che sia andato oltre quel rapporto di formale cordialità forse dovuta tra vicini e racconti qualcosa in più di questa coppia che stava già organizzando il Natale e aveva già prenotato anche il Capodanno a Orosei. Ma non c’è più nulla da festeggiare, ora ci sono solo domande e lacrime.

Il silenzio del figlio

Impossibile riuscire a parlare con Claudio, uno dei due figli che i ben informati dicono che Luigi e Marisa avessero adottato quando erano molto piccoli. È stato lui a trovare i corpi senza vita dei genitori e a chiamare i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi. Qualche post sulla pagina Facebook, il grazie ripetuto a chi esprime cordoglio e condoglianze, ma non una parola di più e niente interviste. Solo silenzio. Lo stesso che avvolge quel palazzo a sei piani con la facciata rifatta a nuovo, dove i pianerottoli sono ancora stranamente spogli per far pensare al Natale; quello che Gino e Marisa pare avrebbero dovuto trascorrere in famiglia. E così finisce che trovi anche chi suggerisce di scavare tra i rapporti più stretti. E si continua con ipotesi e azzardi sino a quando il sole va giù, con domande su domande che regalano dubbi e ancora nessuna risposta.

