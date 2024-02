Nel collegio del capoluogo gli eletti sono quasi tutti sindaci (o ex) 

Nel sud Sardegna c’è un consigliere in pectore che non festeggia: è Gianluca Mandas, M5s, ex assessore all’Urbanistica di Assemini (Giunta Licheri), che ha raccolto 1.323 preferenze di cui 724 nella cittadina. «Al momento – mette le mani avanti – sono il secondo più votato per il M5s nel Collegio di Cagliari ma ho soltanto 67 voti in più della terza, Francesca Pubusa, e nel Collegio otto sezioni devono essere ancora scrutinate dalla corte d’Appello. Il margine è troppo ristretto per avere certezze». Al momento, Mandas festeggia il fatto che ad Assemini (feudo grillino dove otto mesi fa le elezioni comunali sono state vinte da un fuoriuscito dal movimento come Mario Puddu a capo di un progetto civico di cui fanno parte anche partiti del centrodestra) il M5s torna a essere il partito più votato, col 15,5 per cento.

Il suo caso è un’eccezione nel Sud Sardegna, dove il miglior viatico per conquistare una poltrona da consigliere regionale è la fascia tricolore: gli eletti sono (o sono stati) quasi tutti sindaci. Valter Piscedda (Pd, 3.788 preferenze, di cui 803 in paese) è l’ex sindaco di Elmas , Comune che conferma in via Roma anche l’attuale prima cittadina Maria Laura Orrù (Avs, 3.680, di cui 451 in casa). Brindano anche Paola Casula, sindaca di Guasila (Sinistra futura, 1.599 preferenze, di cui 451 in paese) e Sandro Porcu, sindaco di Villaputzu (Orizzonte Comune, 2.777 voti di cui 1.309 dai compaesani), protagonista di una mobilitazione contro la chiusura del ponte sul Flumendosa che da mesi obbliga i veicoli a guadare il letto del fiume.

All’opposizione eletti i sindaci di Barrali , Fausto Piga, presidente del gruppo consiliare di FdI uscente, premiato da 3.186 elettori (326 dei quali barralesi), e di Dolianova Ivan Piras, Forza Italia, 5.059 preferenze di cui 2.428, nel proprio Comune. L’eccezione è Stefano Tunis, consigliere uscente, Sardegna al centro 20 Venti, rieletto con 2.300 preferenze, di cui appena 324 nella sua Sarroch .

Viatico non significa garanzia: fra i sindaci che hanno affrontato le urne non ce la fanno quelle di Maracalagonis Francesca Fadda (nonostante i ben 4.171 voti, di cui 1.369 in paese), Domus de Maria Concetta Spada (Riformatori, 733) e Monastir Luisa Murru (Avs, 508 ) né quelli di Escolca Eugenio Lai (Avs, 2.388), Villasor Massimo Pinna (Riformatori, 1.479), e Seulo Enrico Murgia (Avs, 947).Fra gli ex sindaci in corsa delusione per Maria Paola Marongiu di Decimomannu (Progetto Sardegna, 400 voti) e Carla Medau di Pula (Orizzonte Comune, 1.784 voti di cui 544 in paese, dove la sua ex vice, Ilaria Collu, Sardegna al centro 20Venti, ne ha presi 870 dei suoi 1.263 complessivi) e speranze per Francesco Dessì, di Capoterra : con le sue 1.176 preferenze, di cui 1.000 prese a Capoterra dove i candidati locali erano 15, è il primo dei non eletti fra i Progressisti. Basterebbe un assessorato per (mettiamo) Francesco Agus per spalancargli le porte del Consiglio regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA