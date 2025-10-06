VaiOnline
La vendetta.
07 ottobre 2025 alle 00:33

Nel clan anche violenti regolamenti di conti 

Diversi incontri, in un ristorante a Sant’Antioco e in altre zone del Sulcis, per concludere “un’operazione”. Ma il gruppo albanese, con a capo Arjan Mrishaj, e Roberto Sibiriu non sapevano di essere intercettati dai carabinieri di Carbonia. Così la consegna dell’eroina in panetti, il 4 marzo 2023, finì con l’arresto della compagna di Mrishaj da parte dei carabinieri della stazione di Nuxis. Un imprevisto mai digerito dall’albanese che si è convinto del tradimento da parte di Sibiriu e dei suoi più stretti collaboratori. E, secondo quanto emerso dalle indagini, da punire.

Da qui l’organizzazione di una spedizione punitiva sotto il coordinamento, come ricostruito dagli inquirenti, di Mrishaj e Diego Scalas di Assemini, accusati di violenza privata. Tre uomini, due albanesi e un nord africano mai identificati, avrebbero fissato – dopo altri due appuntamenti andati a vuoto – un incontro davanti alla spiaggia di Porto Pino, il 3 aprile, con la scusa di parlare di un’inchiesta della Procura. I tre, armati, avrebbero puntato un fucile a pompa su Sibiriu e una pistola su Murgia, aggredendoli per farli salire in auto. Il primo è riuscito a fuggire, mentre il secondo è stato rinchiuso a forza e sotto le minacce delle armi nel bagagliaio e liberato, dopo diverse ore, in una strada di campagna nella zona di Sant’Andrea Frius.

La vettura usata per i primi incontri, secondo le accuse, sarebbe stata quella di Scalas (da qui il suo coinvolgimento) mentre la spedizione sarebbe stata organizzata da Mrishaj. (m. v.)

