Nel “Città di Sassari” Italia e Georgia alla pari 

Lo scorso weekend, tra Sassari e Stintino, si è consumata una “due giorni” di lotta olimpica e beach wrestling, con oltre 150 iscritti di caratura internazionale, organizzata dall’Athlon Sassari. Sabato al PalaSantoru si è disputato il 30º Trofeo Internazionale Città di Sassari - Memorial Matteo Pellicone, a cui hanno partecipato 18 nazionali tra lotta libera, greco-romana e femminile. Prima la Georgia, a quota 138 punti come l’Italia, 2ª per aver conquistato un numero inferiore di ori, e poi la Moldava, 3ª con 92 punti. Gli azzurri hanno vinto l’oro con Caso, Bonanno, Liuzzi, Finizio e Pucher; l’argento con Russo, Godino, Amendola, Rinaldi, Esposito e Contrafatto e il bronzo con Gubbiotti, Gorgone, Sandro, Momilia e Rivalta.

Domenica, a Stintino, si è svolto invece il 20° Torneo internazionale di beach wrestling Sardinia, aperto a Cadetti, Juniores e Seniores e dominato dalla Moldavia davanti a Italia, Romania e Malta.

Vincenzo Piroddu, presidente della Fijlkam Sardegna, ha sottolineato come «oltre agli aspetti agonistici, il torneo è importante veicolo per la promozione del territorio, capace di attrarre atleti, staff e delegazioni da Europa, Asia e Americhe, nonché un’opportunità per confrontarsi con le eccellenze internazionali».

