«Nel cimitero serve la camera mortuaria» 

Una mozione per dotare il cimitero di Iglesias di una camera mortuaria e rispondere a una necessità di tutte le agenzie funebri della città. A presentarla è la consigliera comunale del gruppo misto Gianna Concu (PSd’Az), che evidenzia una mancanza prevista dalla normativa ma non ancora colmata.

«La camera mortuaria a Iglesias non esiste, nonostante sia prevista dalla legge nazionale e regionale - spiega Concu -. Oggi il problema è urgente perché sempre più persone decidono di ricorrere alla cremazione delle salme e i tempi di attesa sono lunghi. Dove vengono collocate nel frattempo? Serve un luogo adeguato che oggi non c’è in cimitero».

La richiesta non è nuova: nel 2022 tutte le agenzie funebri cittadine avevano già sollecitato il Comune. «È un’esigenza reale – aggiunge Concu – perché non ci sono solo i vivi, ma anche i morti, che devono essere trattati con dignità».

A confermare le criticità sono gli operatori del settore. «Il comune non ha locali a norma per la camera mortuaria. - spiega Michele Murru, titolare di un’agenzia funebre - Esiste una sala autopsia inutilizzata: basterebbe adattarla. Non chiediamo grandi interventi, ma un ambiente idoneo con refrigerazione».Il problema è aggravato dall’aumento delle cremazioni. «I crematori non riescono a soddisfare le richieste e le salme restano in attesa per giorni», aggiunge Murru.Mariano Pintus, altro impresario, evidenzia le difficoltà quotidiane: «Spesso dobbiamo trasferire le salme a Olbia o Sassari perché Cagliari è piena. Nel frattempo restano in cimitero, ma senza strutture adeguate».La mozione impegna il Comune a intervenire con urgenza, anche utilizzando spazi già esistenti per garantire il servizio.

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