Nel cimitero monumentale le panchine tolte dal Poetto 

Hanno trovato posto anche nella parte del cimitero monumentale in via Marconi, le panchine che sono state eliminate dal Poetto per consentire i lavori di riqualificazione del lungomare. Nei mesi scorsi erano state installate nella parte nuova per consentire soprattutto agli anziani di potersi sedere.Il personale del cimitero ha poi deciso di distribuirle anche nella parte vecchia nelle zone ombreggiate.

È soprattutto in questa parte, dove sono sepolti tanti quartesi morti anni e anni fa, che si ritrovano persone meno giovani o con difficoltà motorie che hanno bisogno di sedersi.

La sistemazione delle panchine si inserisce in un progetto di riqualificazione generale del cimitero che oltre alla realizzazione di nuovi loculi ha riguardato la creazione di camminamenti tra un corridoio e l’altro, la sostituzione delle guaine e quella di tutti i rubinetti, sia all’ingresso che nei piani alti: sono dotati di chiusura automatica in modo da scongiurare lo spreco dell’acqua. Accadeva infatti che molti dimenticassero di chiudere il rubinetto dopo che si riempivano i vasi.

Adesso questo non accadrà più in quanto la chiusura avviene da sola dopo qualche secondo. Resta invece ancora da realizzare il progetto di trasferimento dei sei venditori di fiori nell’area sterrata in via Marconi, vicino all’ingresso principale dove saranno installati box coperti. Affidata la progettazione i lavori ancora non sono iniziati. (g. da.)

