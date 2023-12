Nel cimitero comunale nuovi lavori per due milioni di euro 

Il Comune di Assemini finanzierà con circa due milioni di euro i lavori di ampliamento del cimitero. L’investimento, pianificato un anno fa dal commissario straordinario Bruno Carcangiu, sono stati ripresi nel recente Documento unico di programmazione (Dup). Per il 2024 sono previsti due interventi: il completamento delle aree di inumazione per le sepolture a terra e la realizzazione del primo colombario, per riporre le urne contenenti le ceneri dei defunti. Il Dup programma poi la qualificazione del piazzale antistante il cimitero e la realizzazione di ulteriori 24 loculi all’interno delle aree libere.

La crisi di spazi nel camposanto ha fatto sì che nel regolamento cimiteriale approvato nel 2020 siano previsti servizi integrativi quali l’inumazione a terra, la dispersione delle ceneri e la redazione di un registro per la cremazione dei defunti. Già a partire dal 2021 sono state avviate le estumulazioni delle concessioni che hanno raggiunto o superato i 50 anni.

L’rea lavori pubblici, con specifica delibera del 15 novembre, ha provveduto all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per lo studio della fattibilità tecnica ed esecutiva e per la direzione dei lavori di ampliamento del cimitero.

Segue passo passo l’iter Alessia Meloni, assessora ai Lavori pubblici: «Il cimitero rappresenta una priorità per la nostra amministrazione. Al momento sono in ultimazione i lavori di realizzazione della pavimentazione interna e stanno per iniziare i lavori di realizzazione delle nuove mura dell’ampliamento».

«Il passo successivo - prosegue la Meloni - è la realizzazione del primo corpo di circa 370 loculi di cui è stato appena dato l’incarico per la progettazione e che una volta realizzato avvierà la gestione dell’ampliamento del cimitero: sicuramente è la soluzione più rapida e efficace per rispondere ad un’annosa emergenza ereditata dal passato».

Interviene sulla questione Massimo Carboni, Fratelli d’Italia: «Sono opere che rappresentano una misura tampone perché, in una prospettiva a lungo termine, è necessario pensare alla realizzazione di un nuovo cimitero. Bisogna evitare di continuare - prosegue Carboni - a vivere di emergenze. Lo stato di imbarazzante degrado nel quale versa il cimitero è palese, nulla è cambiato in questi cinque mesi dall'insediamento della giunta del sindaco Mario Puddu e niente potrà cambiare se si continuerà a gestire la situazione in questa maniera».

Conclude Niside Muscas, un’altra consigliera comunale di opposizione: «Sotto gli occhi di tutti è la necessità di dare adeguata sepoltura ai nostri defunti e conseguente conforto ai parenti, senza traslazioni, estumulazioni e via discorrendo. Ben vengano tutti i lavori che contribuiscono a questo». Nessun commento da parte dei consiglieri grillini.

